homenagem Endrick, King Kong e Godzilla: entenda a comemoração do jogador que irritou uruguaios em jogo Atacante do Palmeiras é fã dos personagens, que viraram ícones da cultura pop em filmes, quadrinhos e games

O atacante Endrick irritou jogadores e torcedores do Liverpool na goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o time Uruguaio, na quinta-feira (9). Ao marcar o terceiro gol da equipe paulista, Endrick comemorou imitando o gorila King Kong, cerrando os punhos, e depois os levou ao peito, numa celebração que já havia sido usada na vitória sobre o Independiente Del Valle, há duas semanas.

Em entrevista, Endrick confirmou que a nova comemoração é em homenagem ao icônico personagem King Kong. O monstro é um gorila gigante que surgiu no cinema nos anos 1930 e desde então vem inspirando diversas produções. O jogador citou a mais recente delas, "Novo império", que estreou nos cinemas em março.

– É porque eu vi o filme do King Kong e do Godzilla, que é o "Novo Império", e sou muito fã do Kong e da Pantera, também – explicou Endrick em entrevista. – É uma comemoração nova para mim.

Godzilla e Kong, que já se enfrentaram anteriormente como inimigos, agora fazem uma aliança no novo filme. Eles se juntam contra uma ameaça colossal escondida dentro do nosso mundo, que ameaça a própria existência de ambos - e da humanidade. Saiba mais sobre os personagens:

King Kong

A primeira aparição no cinema foi no filme homônimo de 1933, dirigido por Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack. Kong é um gorila gigante capturado na selva e trazido para a civilização como uma atração midiática, e acaba causando estragos após escapar da jaula e escalar o Empire State Building em Nova York.

Originalmente, o personagem inspirou enredos que misturam aventura, romance e horror. Desde sua estreia, King Kong tem sido adaptado em várias formas de mídia, incluindo filmes, séries de televisão, desenhos animados, quadrinhos, videogames, brinquedos e muito mais.

O longa ganhou dois remakes: um de 1976 dirigido por John Guillermin e outro de 2006 dirigido por Peter Jackson. Ambas as versões apresentaram atualizações nos efeitos especiais e na narrativa, mas mantiveram a premissa básica do original.

Figura duradoura da cultura pop, o gorila também participou de longas com outros personagens, como "King Kong vs. Godzilla" (1962), em que enfrenta o famoso monstro japonês. Já "Kong: A Ilha da Caveira" (2017) reinventa a história em um contexto mais contemporâneo.

Godzilla

Conhecida como "O Rei dos Monstros", Godzilla foi criado pela empresa japonesa Toho Company Ltd. e apareceu pela primeira vez no filme homônimo de 1954, dirigido por Ishirō Honda. Sua existência é resultado de diversas mutações nucleares.

Godzilla vive aterrorizando cidades e causando destruição por onde passa. Na série de filmes produzidos pela Toho, ele pode ser tanto o vilão quanto o herói, enfrentando outros monstros e protegendo a Terra de ameaças extraterrestres.

Fora do Japão, Godzilla ganhou adaptações de Hollywood. O filme "Godzilla, o Rei dos Monstros" (1956) foi uma versão americana do filme original japonês, seguido por outros filmes ocidentais, incluindo o filme de 1998 dirigido por Roland Emmerich e o reboot de 2014 dirigido por Gareth Edwards.

''Novo império''

O filme que inspirou a comemoração de Endrick é o quinto da franquia MonsterVerse, que reúne diversos monstros. Trata-se da sequência de "Godzilla x Kong" (2021), em que Kong e Godzilla se enfrentam. Também é o 38º filme da franquia Godzilla e o 13º filme da franquia King Kong e o quinto filme de Godzilla totalmente produzido por um estúdio de cinema americano.

