Seg, 15 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Famosos

Enfeite de árvore da Jade? Influencer russa fala do sucesso da novela "O clone" em seu país

Trama de Gloria Perez já foi reprisada 15 vez na Rússia e personagens são representados entre os enfeites da Árvore de Ano Novo

Reportar Erro
Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) e sua versão enfeite de Árvore de Ano Novo na Rússia Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) e sua versão enfeite de Árvore de Ano Novo na Rússia  - Foto: Divulgação e reprodução

Um relato sobre a popularidade das novelas brasileiras na Rússia, feito pela influencer Olga Kovalenko, conhecida em seu canal do YouTube e demais redes como Olga do Brasil, surpreendeu muito de seus fãs brasileiros. Em um post do Instagram, a russa radicada no Brasil falou de como "O clone", de Gloria Perez, é um fenômeno cultural em seu país.

— Brasileiros, vocês não entendem o impacto da cultura brasileira na cultura russa.Eu já fiz um vídeo contando como a novela "Escrava Isaura" mudou a vida na União Soviética para sempre. Mas eu queria falar da outra novela brasileira que também é extremamente famosa na Rússia. Passou na TV russa umas 15 vezes.É antiga, mas o povo assiste ainda, até agora: "O clone" — disse Olga no vídeo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Coach de Autoestima & Limites Pessoais | (@olgadobrasil)

A influencer explicou que o feriado principal na Rússia é Ano-Novo e que a árvore de Natal na Rússia chama-se árvore de Ano-Novo, já que é decorada para o reveillón.

 

Leia também

• Ivete, MC Daniel, Boca Rosa: os famosos que se separaram em 2025

• Os 8 famosos que abandonaram o álcool; veja os motivos

• Famosos reagem à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro

— E só para vocês imaginarem como "O clone" é importante e famoso na Rússia.Eu trouxe para vocês essas novas decorações para a árvore de Ano Novo, que estão na moda na Rússia. A galera tá pirrando — disse a influencer, mostrando enfeites com a forma dos personagens Jade (Giovanna Antonelli), Lucas (Murilo Benício), Said (Dalton Vigh), Nazira (Eliane Giardini) e Dona Jura (Solange Couto).

Exibida originalmente em 2001 no Brasil, "O clone" foi um dos maiores sucessos de Glória Perez e marcou época com o romance impossível entre Jade, uma jovem muçulmana criada segundo rígidas tradições marroquinas, e Lucas, um brasileiro dividido entre a amada e as expectativas de sua família.

Paralelamente à trama romântica, a novela trouxe o polêmico tema da clonagem humana por meio do cientista Albieri (Juca de Oliveira), que clonou o protagonista após a morte de seu irmão gêmeo, Diogo, experiência que deu vida a Léo, também intepretado por Murilo Benício.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter