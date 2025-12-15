A- A+

Famosos Enfeite de árvore da Jade? Influencer russa fala do sucesso da novela "O clone" em seu país Trama de Gloria Perez já foi reprisada 15 vez na Rússia e personagens são representados entre os enfeites da Árvore de Ano Novo

Um relato sobre a popularidade das novelas brasileiras na Rússia, feito pela influencer Olga Kovalenko, conhecida em seu canal do YouTube e demais redes como Olga do Brasil, surpreendeu muito de seus fãs brasileiros. Em um post do Instagram, a russa radicada no Brasil falou de como "O clone", de Gloria Perez, é um fenômeno cultural em seu país.

— Brasileiros, vocês não entendem o impacto da cultura brasileira na cultura russa.Eu já fiz um vídeo contando como a novela "Escrava Isaura" mudou a vida na União Soviética para sempre. Mas eu queria falar da outra novela brasileira que também é extremamente famosa na Rússia. Passou na TV russa umas 15 vezes.É antiga, mas o povo assiste ainda, até agora: "O clone" — disse Olga no vídeo.

A influencer explicou que o feriado principal na Rússia é Ano-Novo e que a árvore de Natal na Rússia chama-se árvore de Ano-Novo, já que é decorada para o reveillón.





— E só para vocês imaginarem como "O clone" é importante e famoso na Rússia.Eu trouxe para vocês essas novas decorações para a árvore de Ano Novo, que estão na moda na Rússia. A galera tá pirrando — disse a influencer, mostrando enfeites com a forma dos personagens Jade (Giovanna Antonelli), Lucas (Murilo Benício), Said (Dalton Vigh), Nazira (Eliane Giardini) e Dona Jura (Solange Couto).

Exibida originalmente em 2001 no Brasil, "O clone" foi um dos maiores sucessos de Glória Perez e marcou época com o romance impossível entre Jade, uma jovem muçulmana criada segundo rígidas tradições marroquinas, e Lucas, um brasileiro dividido entre a amada e as expectativas de sua família.



Paralelamente à trama romântica, a novela trouxe o polêmico tema da clonagem humana por meio do cientista Albieri (Juca de Oliveira), que clonou o protagonista após a morte de seu irmão gêmeo, Diogo, experiência que deu vida a Léo, também intepretado por Murilo Benício.

Veja também