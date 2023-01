A- A+

O enfermeiro baiano Cezar Black, 34 anos, natural de Salvador, foi o segundo participante anunciado no elenco do BBB23, nesta quinta-feira (12), o primeiro do grupo da pipoca, ou seja, dos participantes não famosos. Antes, já haviam sido confirmados os nomes de Paula e Gabriel, que estavam na Casa de Vidro, e da cantora Aline Wirley.



Anunciado mais um integrante do elenco da pipoca do BBB23, o fazendeiro e empresário Gustavo, 27 anos, mora em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ao Portal Gshow, o brother contou que recebe mais de 500 cantadas por dia nas redes, tem pets inusitados e é fã de Harry Potter.

Curiosidades sobre Cezar Black:

- Nascido na Bahia, mora em Brasília desde 2011. A chegada na Capital Federal foi seu momento de maior perrengue. Foi para a cidade com uma mochila nas costas e sem lugar para dormir. “Sempre me joguei de cabeça nas coisas, mas foi isso que me fez melhorar de vida”;



- Seu nome era Raimundo Cezar, mas ele não gostava. Conseguiu mudar na justiça e adotou o Black na certidão de nascimento;



- Comprou, com mais oito amigos, um barco, o “Revoada”. É seu principal lazer quando está de folga. “Quando comprei foi um grande objetivo alcançado. Aqui em Brasília não tem praia e temos poucas opções de lazer nesse sentido. Eu adoro. Brinco que sou o véio da lancha”, conta;



- Sonha em conhecer os Estados Unidos. Já tem uma viagem para Miami planejada para 2023. “Lá tem muitos latinos e me identifico muito com essa cultura”;



- Adora personalizar itens de decoração de sua casa. Entre os objetos, os carros e barcos que já teve e seu nome e de seu cachorrinho, Rocco, espalhados por todos os cômodos;



- Tem mais de 15 tatuagens espalhadas pelo corpo. “Já perdi a conta”, brinca. Entre as mais curiosas e inusitadas, frases como "Não é fácil ser eu", “Ai, Preto” e “Hoje tem”. E já planeja fazer uma para o BBB 23;



- Foi chamado para o processo seletivo do reality "Casamento às Cegas", mas não foi adiante;



- Já teve perfil em um aplicativo de relacionamento, mas o deletou. “Não deu muito certo, tanto que continuo solteiro”, conta aos risos;



- O sorriso é a parte que mais gosta em seu corpo;



- O enfermeiro tem Anitta como símbolo sexual. A ‘Poderosa’ é a famosa que ele mais gostaria que puxasse mutirões torcendo por sua permanência na casa. “Ela é espetacular”;



- Tem uma coleção de perfume e guarda todos ao lado de seu lugar preferido de sua casa, a banheira de hidromassagem;



- Não tem um grande ídolo. Se inspira em pessoas que buscam melhorar de vida e conseguir um lugar ao sol. “Enalteço quem corre atrás como eu corri, que tem objetivo de melhorar na vida”;



- Já fez botox no rosto, mas descarta fazer plásticas. Não tem preenchimento na boca. São ‘lábios de mel’, segundo ele.



(Fonte: Portal Gshow)

