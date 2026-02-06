A- A+

FAMOSOS Enfermeiro discreto seria o novo amor de Bruno Matos, a Blogueirinha, após fim do casamento; conheça Apresentador e novo affair têm interações nas redes sociais, mas ainda preferem manter relação longe dos holofotes

Ao que tudo indica, Bruno Matos — ou melhor, o intérprete da Blogueirinha, como grande parte das pessoas conhecem — encontrou o caminho do amor. Seis meses depois de anunciar o fim de seu casamento de oito anos, o apresentador parecer estar vivendo um romance, ainda longe dos holofotes, mas que já chamou a atenção dos internautas após ele publicar duas fotos ao lado de um rapaz, destacando esses momentos como os melhores registros do mês passado.

São os primeiros indícios da nova relação. Em clima de certa intimidade, ele surge ao lado de Wesley Praxedes dentro de um elevador e comendo uma pizza juntos. Na publicação, o rapaz até faz um comentário: “Lindo”, arrancando um emoji de coração de Bruno. O garoto ainda fez questão de curtir um comentário que dizia que Bruno realmente encontrou um novo amor. Em outras postagens recentes, nas últimas cinco semanas, também há interações desse tipo.

Wesley Praxedes — Foto: Reprodução



O suposto novo parceiro é enfermeiro, tem uma formação acadêmica extensa, tendo se especializado em saúde da mulher, e conta com atuação na área da saúde. Mas nas redes ele segue um perfil mais discreto: em seu perfil no Instagram, que é privado, tem cerca de mil seguidores — entre os quais, o perfil de Bruno e de sua personagem, a Blogs, como também é chamada.





No campo profissional, Wesley ainda tem especialização em dermatologia e tratamento de Feridas e segue em qualificação com cursos voltados à atenção primária, urgência e emergência, além de um MBA em gestão de pessoas.

De acordo com seu perfil no Linkedin, Wesley acumulou experiências em diferentes frentes, passando por pronto atendimento, clínica médica, centro cirúrgico e UTI. Fora do ambiente assistencial, trabalhou com atendimento personalizado em hospitais de São Paulo. Na conta, ele ainda destaca a sua formação em idiomas, com espanhol em nível avançado — aperfeiçoado em intercâmbio no Chile —, além de noções de francês e inglês.

O intérprete de Blogueirinha encerrou o casamento com Edson Formaggio em junho do ano passado. Além da relação pessoal, os dois mantinham uma parceria profissional, já que o ex-marido integrava a equipe da Blogueirinha Produções e do programa De Frente com Blogueirinha. Agora, ele também vive um outro momento, tendo anunciado um relacionamento recentemente.

