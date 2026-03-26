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STREAMING "Enfim Sós": Andrea Beltrão, Fabio Assunção e Claudia Abreu estrelam série de comédia da Netflix Produção tem texto final de Cláudio Paiva, que escreveu humorísticos como "A Grande Família" e "Tapas & Beijos"

A Netflix iniciou as gravações de “Enfim Sós”, sua nova comédia brasileira. Andrea Beltrão e Fabio Assunção protagonizam a série, que conta ainda com Claudia Abreu, Marco Ricca, Carol Duarte e Jaffar Bambirra no elenco.

Com direção artística de Maurício Farias, a produção tem texto final de Cláudio Paiva. A dupla é responsável por alguns dos humorísticos mais marcantes da televisão brasileira, como “A Grande Família”.

Andrea Beltrão e Fabio Assunção interpretam Marta e Alberto. O casal resolve se mudar para Paraty, no Rio de Janeiro, buscando tranquilidade e mais tempo a dois. No entanto, o retorno dos filhos adultos acaba alterando os planos.



A Fábrica produz a série, que parte de uma ideia original da roteirista Patrícia Leme. Ainda não há previsão de estreia.



*Com informações da assessoria de imprensa.

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