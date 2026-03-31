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MÚSICA Banda ENHYPEN confirma seu primeiro show no Brasil para o mês de julho; confira Grupo de K-pop inclui São Paulo na turnê mundial "Blood Saga", e promete atrair fãs de todas as partes

O ENHYPEN anunciou que fará seu primeiro show no Brasil no dia 4 de julho, em São Paulo, como parte da turnê mundial “Blood Saga”. Ainda não há informações sobre o local da apresentação nem sobre a venda de ingressos.

A turnê marca a nova fase do grupo após a saída de Heeseung, confirmada em 10 de março. O artista deixou o grupo para seguir carreira solo, o que gerou reações entre fãs e pedidos de esclarecimento à empresa responsável, a BELIFT LAB. Dias depois, a agência confirmou que o cantor não retornará ao grupo.

A passagem pelo Brasil será a primeira etapa internacional da turnê, que começa na Coreia do Sul. Após o show em São Paulo, o grupo seguirá para outros países da América Latina, América do Norte, Ásia e Europa, incluindo Peru, México, Estados Unidos, Japão, França e Itália.

Formado em 2020, o ENHYPEN segue agora com seis integrantes: Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo e Ni-ki. Em janeiro, o grupo alcançou o topo da parada Top Artists da Billboard pela primeira vez e liderou a Top Album Sales com o álbum “THE SIN: VANISH”.

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