Eni Agency assina EP Basiquinho 2 de Matheus e Kauan

A dupla sertaneja Matheus e Kauan, que conquista fãs por todo o Brasil, grava novo projeto nesta terça-feira (10), em Fortaleza (CE). Superando as expectativas, como sempre, a Eni Agency foi ainda mais longe, fugindo do óbvio ao desenvolver todo conceito do Basiquinho 2, entregando desde o projeto cenográfico, montagem e estrutura geral do evento, ao marketing diferenciado, que já é marca registrada da empresa.

Com direito a três palcos, visando apresentar a dupla e a banda da melhor forma, garantindo aproveitamento máximo do público, convidados e participações especiais, o espaço também traz acesso fácil aos bares, espaços de descanso, e claro, opções Instagramáveis, para aqueles que não querem deixar de registrar o momento.

Outros projetos especiais

Colecionando feitos históricos no ramo de eventos em âmbito nacional, a Eni traz na carteira cases de sucesso como Numanice, da cantora Ludmilla, Camarote Massa, São João de Maceió e o DVD 10 anos do Gustavo Mioto, gravado no dia 20 de novembro, em Recife.

