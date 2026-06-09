"Enola Holmes 3": Millie Bobby Brown investiga sumiço de Sherlock em trailer
Filme, dirigido por Philip Barantini e escrito por Jack Thorne, estreia no dia 1º de julho na Netflix
Terceiro filme baseado na obra de Nancy Springer (por sua vez inspirada nos livros de Arthur Conan Doyle), "Enola Holmes 3" teve seu trailer divulgado nesta terça-feira (9). O vídeo traz a personagem titular, vivida novamente por Millie Bobby Brown, prestes a se casar, o que não a impede de entrar em ação em uma nova investigação.
Em Malta para o casamento com Tewkesbury (Louis Partridge), Enola começa a se questionar sobre a união, refletindo sobre a jornada que viveu para "honrar" o sobrenome Holmes. A caminho da igreja, no entanto, ela é interceptada por John Watson (Himesh Patel), que a informa que Sherlock (Henry Cavill) foi sequestrado.
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Dirigido por Philip Barantini e escrito por Jack Thorne, ambos premiados por "Adolescência", o filme conta ainda com Helena Bonham Carter, Susan Wokoma e Sharon Duncan-Brewster em seu elenco.
"Enola Holmes 3" estreia em 1º de julho na Netflix. Os dois primeiros filmes seguem disponíveis na plataforma.
Confira o teaser: