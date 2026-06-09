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FILME

"Enola Holmes 3": Millie Bobby Brown investiga sumiço de Sherlock em trailer

Filme, dirigido por Philip Barantini e escrito por Jack Thorne, estreia no dia 1º de julho na Netflix

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"Enola Holmes 3" teve seu trailer divulgado nesta terça-feira (9)"Enola Holmes 3" teve seu trailer divulgado nesta terça-feira (9) - Foto: Divulgação/Netflix

Terceiro filme baseado na obra de Nancy Springer (por sua vez inspirada nos livros de Arthur Conan Doyle), "Enola Holmes 3" teve seu trailer divulgado nesta terça-feira (9). O vídeo traz a personagem titular, vivida novamente por Millie Bobby Brown, prestes a se casar, o que não a impede de entrar em ação em uma nova investigação.

Em Malta para o casamento com Tewkesbury (Louis Partridge), Enola começa a se questionar sobre a união, refletindo sobre a jornada que viveu para "honrar" o sobrenome Holmes. A caminho da igreja, no entanto, ela é interceptada por John Watson (Himesh Patel), que a informa que Sherlock (Henry Cavill) foi sequestrado.

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Dirigido por Philip Barantini e escrito por Jack Thorne, ambos premiados por "Adolescência", o filme conta ainda com Helena Bonham Carter, Susan Wokoma e Sharon Duncan-Brewster em seu elenco.

"Enola Holmes 3" estreia em 1º de julho na Netflix. Os dois primeiros filmes seguem disponíveis na plataforma.

Confira o teaser:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Netflix Brasil (@netflixbrasil)

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