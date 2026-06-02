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Famosos Enquanto Deborah Secco tem falas sobre sexo, noivo "escolheu viver no off" e foca no trabalho Diferente da noiva famosa, Dudu Borges prefere a discrição apesar de ser profissional importante nos bastidores da música sertaneja

Deborah Secco está amando, isso ninguém pode negar. A atriz não só confirmou essa boa fase em sua vida como revelou que está noiva de Dudu Borges. A confirmação aconteceu de forma espontânea durante um programa do gshow, quando comentava sua relação com o futebol (“Fico torcendo pelo time do namorado vigente... Hoje meu noivo é corintiano”, disse). Ela, entretanto, não entrou em muitos detalhes sobre o pedido de casamento.

A discrição, aliás, é uma característica que acompanha o futuro marido. Enquanto a artista ficou conhecida ao falar abertamente sobre diversos aspectos da vida pessoal como sexo, relacionamentos e o prazer feminino, Dudu construiu uma trajetória um tanto longe dos holofotes — embora seja um nome influente no meio musical.





Dudu Borges — Foto: Reprodução/Instagram

“O Dudu é um cara muito reservado, ele realmente vive no off, não vive no on. E eu entendo cada vez mais que as pessoas têm esse direito de escolher; quem escolheu ser pública fui eu. A minha vida é pública e vou continuar sendo essa pessoa que fala abertamente sobre mim”, disse a artista sobre o então namorado ao portal Leo Dias. “Sou fã mesmo, acho ele um cara genial, muito talentoso. Ele poderia estar no on, mas escolheu viver no off, então eu não vou atrapalhar esse rolê.”





Natural de Mato Grosso do Sul, Dudu Borges, atua como produtor musical, compositor e multi-instrumentista. Antes de ganhar projeção, ele chegou a integrar a banda de rock cristão Resgate. O reconhecimento veio principalmente por seu trabalho na música sertaneja, área em que se tornou referência. Em 2011, recebeu um Grammy Latino pelo álbum homônimo da dupla João Bosco & Vinícius.

A partir daí, passou a assinar projetos de artistas como Luan Santana, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba, Bruno & Marrone, Lucas Lucco e Cristiano Araújo. Com o tempo, ampliou ainda mais o alcance de sua carreira, colaborando também com nomes de outros gêneros musicais, como Ivete Sangalo, Thiaguinho, Jorge Ben Jor e, mais recentemente, MC Daniel.

Antes de iniciar o relacionamento com Deborah, Dudu teve outros relacionamentos conhecidos do público. Ele namorou a atriz Alice Wegmann e também a apresentadora Ceci Ribeiro, com quem teve uma filha. Além dela, é pai de gêmeos.

Com Deborah, ele assumiu o namoro em março de 2025 e, desde então, o casal optou por uma postura discreta.

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