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Carnaval Enquanto Isso na Sala da Justiça anuncia data para a prévia de 2027; confira Prévia acontece no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no dia 22 de janeiro de 2027

Fãs de super-heróis já podem planejar a fantasia para a prévia do Enquanto Isso na Sala da Justiça de 2027. A produção da festa anunciou a data do evento, que será no dia 22 de janeiro, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

As atrações ainda não foram divulgadas, bem como informações sobre a venda de ingressos. Ainda segundo a produção, os detalhes serão colocados em breve nos canais oficiais do bloco.

Na edição de 2026, realizada em 30 de janeiro, o Enquanto Isso na Sala da Justiça contou com Caetano Veloso, Marina Sena e Academia da Berlinda entre as atrações principais, além de orquestra de frevo e DJs.

Aliás, grandes nomes da música constumam estar presentes no line-up da prévia, justificando ainda mais a expectativa para o anúncio de 2027. Em outras edições já paraticiparam Gilberto Gil (2023), Ney Matogrosso (2024), Alcione e Liniker (2025).

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