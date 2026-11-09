A- A+

PRÉVIA Enquanto Isso na Sala da Justiça anuncia line-up completo da prévia em 2027 Além de Criolo e Gaby Amarantos, estão no line-up da prévia Lenine + SpokFrevo Orquestra, BaianaSystem e Orquestra de Frevo do Babá

Desta vez, sem surpresas nem dicas ou enigmas. O bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça anunciou, nesta segunda-feira (9), em suas redes sociais, o line-up completo da sua prévia, que acontece no dia 22 de janeiro, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Em primeiro lugar, confirma duas atrações “cantadas” anteriormente: o rapper paulistano Criolo e a cantora paraense Gaby Amarantos estão na programação.

Quem também está confirmado na programação é o grupo Baiana System, recordista de apresentações na tradicional prévia: em 2027 será a quinta vez que a banca marca presença na festa – anteriormente, esteve em 2018, 2023, 2024 e 2025).

Já Lenine e SpokFrevo Orquestra se unem, mais uma vez, para levar à Sala de Justiça o show que vem sendo apresentado, em ocasiões pontuais, desde julho de 2022, quando estreou no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).

Completando o line, a Orquestra de Frevo do Babá, liderada pelo músico e maestro Adriano Ferreira Pinto, o popular Babá do Trombone, vai celebrar a energia das ruas e dos metais pesados do ritmo pernambucano.



As vendas estão abertas, com ingressos disponíveis na Bilheteria Digital e nas lojas



SERVIÇO

Prévia do Enquanto Isso na Sala da Justiça 2027

Quando: 22 de janeiro de 2027

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 150, na Bilheteria Digital

Instagram: @saladajustica

Veja também