Enquanto os dias oficias da Folia de Momo não chega pelas bandas de cá, bora de prévias né gente? Afinal, o 'esquenta' de Recife e de Olinda antes do Carnaval deixa todo mundo tinindo e com os pés devidamente ajustados para cair no passo ao ressoar dos clarins momescos, logo menos.

Antes do sobe e desce das ladeiras em Olinda e da vibe 'carnavalizar' pelas ruas do Bairro do Recife, tem Enquanto Isso na Sala da Justiça, John Travolta, Ceroula e Macuca, além do sambinha dos bons de Gerlane Lops e a Orquestra do Maestro Oseás arrastando gente, e mais uma tuia de opções.



É que as prévias funcionam como o start de tudo que ainda está por vir. E sendo tão bem-vindas, bora de dicas de farra e folia que antecedem a festa. Porque descanso, meu bem, só quando a ingrata da Quarta-Feira de Cinzas chegar, visse?

MÉXICO PERU

Orquestra de Bolso é uma das atrações da prévia | Crédito: Reprodução/Instagram

Atrações: Mau Lopes, Sambarrasta e Orquestra de Bolso

Quando: 6 de janeiro, 14h

Onde: Olinda - Rua 27 de janeiro, 111, Carmo

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @mexicoperuoficial

ENSAIOS DE CARNAVAL NO GALO

Com André Rio e convidados



André Rio, cantor e compositor | Crédito: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Atrações: Almir Rouche, Gustavo Travassos, Carla Rio, Maestro Spok, Geraldinho Lins, entre outras

Quando: 6 de janeiro, 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3224-2899



PITOMBEIRA DOS QUATRO CANTOS

Estandarte da Pitombeira dos Quatro Cantos | Cr'édito: Reprodução/Instagram

Com Escuta Levino como convidado

Atrações: Orquestra Paranampuká

Quando: 7 de janeiro, 12h (concentração) e saída às 6h

Onde: Rua 27 de Janeiro, Carmo, Olinda

Informações: (81) 9 8510-9996





HOJE A MANGUEIRA ENTRA

Banda Eddie | Crédito: @Wclaragouvea

Atrações: Samba Verde e Rosa, com Cris Galvão e Banda Eddie (participação de Isaar), entre outras

Quando: 13 de janeiro, 17h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, Bairro Novo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 70 no Sympla

Informações: @hojeamangueiraentra



BLOCO DO NADA

Banda Dunas do Barato | Crédito: Meyriane de Mira

Atrações: Orquestra Botelho Frevo e Folia e Dunas do Barato, entre outras

Quando: 13 de janeiro, 15h

Onde: Belém Bar - Rua Pedro Alves, 79, Encruzilhada

Informações: (81) 9 8968-3378 // @blocodonada.recife

SAMBAS DA GÊ - ENSAIOS DE CARNAVAL

Crédito: Reprodução/Instagram

Quando: 13 de janeiro, a partir das 15h

Onde: Deck Pina Bar - Rua Delfim, 246, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

SE EU FLOPAR ME BEIJA

Crédito: Reprodução/Instagram

Atrações: Orquestra do Maestro Carlos, entre outras

Quando: 13 de janeiro, 14h

Onde: Preto Velho (Alto da Sé, Olinda)

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 9 9674-6179



MENINO DA TARDE

Orquestra do Maestro Oséas é uma das atrações | Crédito: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Atrações: Orquestras do Maestro Oséas, Carlos e Henrique Dias, entre outras

Quando: 14 de janeiro, 12h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Amparo

Informações: @meninodatarde

BAILE DE CARNAVAL CASA DE BAMBA



Atrações: Jaina Elne

Quando: 14 de janeiro, 15h

Onde: Casa de Bamba Brasilidades - Rua Manoel Borba, 796, Boa Vista

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: @casadebambabrasilidades



PRÉVIAS DE CARNAVAL DA CASA ESTAÇÃO DA LUZ

Maestro Spok | Crédito: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Atrações: Spok, DJ Lala K, Natascha Falcão, entre outras

Quando: 14 de janeiro, a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

EU ACHO É POUCO - BAILE VERMELHO E AMARELO

Crédito: Eu Acho é Pouco

Atrações: ainda não divulgadas

Quando: 20 de janeiro, a partir de 14h

Onde: Colégio de São Bento - Av. Sigismundo Gonçalves, 375, Varadouro, Olinda

Ainda não há informações

Informações: @euachoepouco

PRÉVIAS DE CARNAVAL DA CASA ESTAÇÃO DA LUZ

Larissa Lisboa integra programação do espaço | Crédito: Reprodução/Instagram

Atrações: Spok, Alice Caymmi e Larissa Lisboa, entre outras

Quando: 21 de janeiro, a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

BLOCO DO ALPHA

Durval Lelys | Crédito: Reprodução/Instagram

Atrações: Nattan e Durval Lelys, entre outras

Quando: 21 de janeiro,

Onde: Arena Boa Viagem -

Ingressos R$ 390 no site Recife Ingressos

Informações: @blocodoalpha

ELEGANTE DO AMPARO



Atrações: Clarins de Olinda, entre outras

Quando: 20 de janeiro, 14h

Onde: Distampa - Rua do Amparo, 86, Olinda

Informações: (81) 98466-6473 // @elegantedoamparo

CEROULA

Crédito: Divulgação

Atrações: Diogo Nogueira e Xande de Pilares

Quando: 21 de janeiro, 14h

Onde: Colégio São Bento de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 375, Varadouro

Ingressos a partir de R$ 80 no site Brasil Ticket

Informações: @ceroula_oficial

JOHN TRAVOLTA

Crédito: Reprodução/Instagram

Atrações: Orquestra do Maestro Oséas e Nova Swing, entre outras

Quando: 21 de janeiro, 11h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo

Ingressos R$ 100 no Sympla

Informações: @t.c.m.johntravolta

BLOCO DO BELCH



Quando: 25 de janeiro, 20h30

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos gratuitos/colaborativos no Sympla

Informações: @terra_cafebar



BLOCO DO SILVA

Crédito: Manoella Mariano/Divulgação

Quando: 26 de janeiro, 22h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções em Olinda - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

Informações: @blocodosilva



ENQUANTO ISSO NA SALA DA JUSTIÇA

Ney figura como atração principal da prévia | Crédito: Divulgação

Atrações: Ney Matogrosso, Manu Chao e BaianaSystem

Quando: 26 de janeiro, 22h

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Olinda

Ingressos a partir de R$ 139 no site Bilheteria Digital

Informações: @saladajustica

BLOCO DE SEU ANTÔNIO

Bell Marques é uma das atrações do Bloco de Seu Antônio | Crédito: Reprodução/Instagram

Atrações: Saulo e Bell Marques, entre outras

Quando: 27 de janeiro

Onde: Arena Boa Viagem

Ingressos R$ 550 no site Recife Ingressos



BLOCO DE BAR EM BAR

Thiaguinho integra programação do Bar em Bar

Atrações: Thiaguinho, Léo Santana e Xand Avião, entre outras

Quando: 27 de janeiro

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 110 no site Recife Ingressos

Informações: @debarembaroficial

PRÉVIAS DE CARNAVAL DA CASA ESTAÇÃO DA LUZ



Atrações: Spok e convidados

Quando: 28 de janeiro, a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Bal Masqué



Atrações: Almir Rouche e Jamil, entre outras

Quando: 27 de janeiro, 22h

Onde: Clube Internacional do Recife -

Ingressos a partir de R$ 47 nos sites Recife Ingressos e Bilheteria Digital

Informações: @balmasque2024

BAILE DA MACUCA

Novos Baianos | Crédito: Divulgação

Atrações: Novos Baianos

Quando: 2 de fevereiro, a partir das 20h

Onde: Clube Português do Recife - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla

Informações: @boidamacuca



CHOCALHO DO NENO

Grupo É O Tchan | Crédito: Reprodução/Instagram

Atrações: Spok, Seu Jorge e É O Tchan, entre outras

Quando: 3 de fevereiro, 16h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 390 no site Bilheteria Digital

Informações: @blocochocalhodoneno

TÁ MALUCO

Atrações: Orquestra do Maestro Lessa

Quando: 4 de fevereiro, 10h

Onde: não definido

Informações: @tcmtamaluco

PRÉVIAS DE CARNAVAL DA CASA ESTAÇÃO DA LUZ



Atrações: Spok e convidados

Quando: 4 de fevereiro, a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



OLINDA BEER

Ivete Sangalo | Crédito: Reprodução/Instagram

Atrações: Ivete Sangalo, Bell Marques, Péricles e Léo Santana, entre outras

Quando: 4 de fevereiro, a partir das 9h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções em Olinda

Ingressos a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital

Informações: @olindabeeroficial



GRITO DE CARNAVAL COM NEGUINHO DA BEIJA FLOR



Quando: 4 de fevereiro, 15h

Onde: Gigante do Samba - Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério

Ingressos R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: @gigante_do_samba

ESCUTA LEVINO



Quando: 8 de fevereiro, 20h

Onde: Praça Maciel Pinheiro

Informações: @escutalevino

