A- A+

Prévias 2024 Enquanto Isso na Sala da Justiça confirma Manu Chao no line up da prévia A ideia de trazer Manu Chao para o evento surgiu após a visualização de um debate no Instagram em que o artista foi citado como "um dos melhores shows da vida"

A prévia do Enquanto Isso na Sala da Justiça anunciou sua terceira atração: um convidado de peso, internacional e que há quase uma década não se apresenta no Recife. Trata-se de Manu Chao, cantor franco-espanhol que costuma renegar a fama, prefere os palcos dos bares e ruas, apoia causas minoritárias e dá canções de presente.



Manu Chao retorna ao Recife para um show acústico, num formato que deixa de lado a tradicional banda, contando apenas com outros dois músicos. A apresentação, inclusive, está sendo levada pelo artista para vários países do mundo. Somados, o tempo longe dos palcos pernambucanos e o novo formato de show, geram a receita perfeita para atrair uma multidão ao pavilhão do Centro de Convenções, no dia 26 de janeiro, a partir das 21h.

Segundo a produção da Sala (como a prévia é carinhosamente chamada na intimidade), a ideia de trazer Manu Chao para o line-up da festa surgiu após a visualização de um debate no Instagram, onde vários usuários declaravam que o show do músico francês é um dos melhores da vida. A expectativa é repetir o sucesso em 2024. Agora com uma playlist atualizada e toda a irreverência que só a prévia da Sala da Justiça oferece.



Além de Manu Chao, outros grandes nomes já foram confirmados na folia. Ney Matogrosso e a banda BaianaSystem completam o time de atrações que promete garantir uma noite memorável aos mocinhos e vilões pernambucanos.



O segundo lote de ingressos para a prévia do Enquanto Isso na Sala da Justiça já está à venda, custando R$ 116 (meia + taxas), R$ 126 (social + taxas) e R$ 232 (inteira + taxas). Os foliões podem garantir seus lugares através no site da Bilheteria Digital.

SERVIÇO:

Prévia do Enquanto Isso na Sala da Justiça

Quando: 26 de janeiro

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Olinda

Hora: A partir das 21h

Valores: R$ 116 + taxa (meia-entrada), R$ 126 + taxa e 1 kg de alimento não perecível (social) e R$ 232 + taxa (inteira) – 2º lote

Vendas no site da Bilheteria Digital

Veja também

Dança Festival Danças Negras ocupa a Caixa Cultural, neste fim de semana; confira a programação