REALITY SHOW Enquete "A Fazenda 17": Mesquita, Rayane e Toninho estão na Roça; Quem deve sair? Com a saída de um dos três na noite desta quinta-feira (27) o top 10 da edição estará formado

A Roça de A Fazenda 17 foi oficialmente formada na noite da última terça-feira, 26, após a Prova do Fazendeiro definir quem escaparia da berlinda nesta semana. Na disputa contra Toninho Tornado e Luiz Mesquita, Walério Araújo levou a melhor e garantiu o chapéu de Fazendeiro.

Com esse resultado, Toninho, Luiz e Rayane Figliuzzi disputam a preferência do público na Roça da semana. A influenciadora não teve a chance de participar da Prova do Fazendeiro após ser vetada por Mesquita, que sobrou no Resta Um.

Walério foi parar na Roça indicado pelo então Fazendeiro da semana, Dudu Camargo. Em seguida, ocorreu a votação entre os peões da sede, com Rayane recebendo a maior parte dos votos, sete no total. Inicialmente, ela teria puxado Kathy da Baia, mas o Poder da Chama salvou a peoa. Quem ocupou o terceiro banquinho foi Toninho.

Com a saída de um dos três na noite desta quinta-feira, 27, o top 10 da edição estará formado.

Quem são os participantes que estão na Roça?

Luiz Mesquita

Filho do apresentador Otávio Mesquita, Luiz Mesquita tem 31 anos de idade e é multiatleta e bicampeão do FMS (Fight Music Show).

Rayane Figliuzzi

Carioca, Rayane tem 27 anos de idade e é dona de uma marca de moda praia, de um centro estético e uma empresa de bronzeamento artificial. A participante do reality show rural também é influenciadora digital e passou a ganhar mais reconhecimento após assumir namoro com Belo em fevereiro. No entanto, rumores sobre a relação dos dois surgiram em dezembro do ano passado.

Toninho Tornado

Toninho Tornado é um humorista conhecido por ser o criador do bordão "calabreso", que ficou conhecido nacionalmente durante o BBB24, após ser utilizado dentro da casa por Davi Brito e gerar uma discussão dentro da casa.

