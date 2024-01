A- A+

BBB24 Enquete aponta preferidos do público para "Puxadinho" BBB; veja colocação do recifense Jorge Mateus Edição do programa estreia nesta segunda-feira (8) e contará com a entrada de novos participantes

O recifense Jorge Mateus está entre os 13 participantes que disputam 8 vagas para o chamado "Puxadinho" do BBB24 - que estreia logo mais e terá, além da apresentação dos brothers e sisters já escolhidos e apresentados na última sexta-feira (5), no Big Day, a escolha de novos confinados para o programa.

Na dinâmica desta segunda-feira (8), o público e os próprios participantes vão escolher novos brothers e sisters para compor o elenco do reality, que já conta com 18 confinados distribuídos nos grupos Camarote e Pipoca.





O público decidirá, via votação pública, por dois participantes, uma mulher e um homem; já os confinados dos dois grupos já formados escolherão seis novos brothers e sisters. No total, serão 26 pessoas confinadas na casa.

Enquete

De acordo com enquete lançada pelo UOL, dois baianos disputam a preferência do público: Davi e Plínio, respectivamente, estão na primeira e na segunda colocação na votação informal.



Já entre as mulheres, a amazonense Isabelle é a predileta do público, com mais de 50% dos votos, e a mineira Giovana vem em seguida, com pouco mais de 18%.



O recifense Jorge Mateus é o quarto colocado na votação do Uol.



Acompanhe o resultado parcial da enquete:





