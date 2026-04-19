Enquete aponta reviravolta em paredão que formará os finalistas desta edição; veja parcial

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Quem estará com Juliano Floss no Top 3 da final do BBB 26: Ana Paula Renault, Leandro Boneco ou Tia Milena? Faltando pouco para o programa terminar, nesta terça-feira (21), a expectativa sobre este último paredão é grande. O público tem como missão definir quem sai da casa neste domingo (19) e quem vai para a grande final, concorrendo ao prêmio de mais de R$ 5 milhões.



Pelas enquetes monitoradas pelo Globo em sites, um participante largou na frente para ser eliminado, mas depois o cenário foi mudando. Em perfis de redes sociais, o resultado tem mantido estabilidade. O resultado oficial do último paredão desta edição será divulgado domingo (19), durante a exibição ao vivo do BBB 26, logo depois do Fantástico.

Em enquete realizada pelo portal UOL, o participante mais votado agora é Tia Milena, com 44,19%. Leandro Boneco já esteve na dianteira, sendo o principal cotado para deixar a casa, e agora o cenário é outro. Boneco, que começou na liderança, agora tem 39,33%. Por último, indicando que estará na final com tranquilidade, está Ana Paula Renault, que aparece em terceiro lugar com 16,49%.

Na enquete do jornal Extra, Milena também deixa o programa com 45,25% dos votos. Boneco vem na sequência, com 39,07%, enquanto Ana Paula somava 15,68%. Já na enquete da coluna Play, do GLOBO, o cenário é parecido: Milena liderava com 46,33%. Em segundo lugar aparece Boneco, com 35,81%. E Ana Paula está em terceiro e último lugar, com 17,86% dos votos para sair.



Na votação aberta por Gil do Vigor no X, um outro cenário: Leandro Boneco surge com expressivos 72%, enquanto Tia Milena aparece com 24% e Ana Paula Renault, somente 5%. O comentarista Chico Barney também abriu uma enquete na rede social e por lá o resultado é parecido: o baiano tem 76%, abrindo grande margem para uma possível eliminação no programa, seguido de Tia Milena (18%) e Ana Paula (6%). No Central Reality, Leandro Boneco é também disparado o mais cotado a deixar o programa, com 71% dos votos, e depois estão Tia Milena com 23% e Ana Paula Renault com 5%.

Como foi formado o paredão

O último paredão do Big Brother Brasil foi formado após a definição da prova do finalista. A prova teve uma primeira etapa, na noite de quinta-feira, e todos os quatro finalistas participaram: Ana Paula Renault, Juliano Floss, Leandro Boneco e Tia Milena. Logo de cara, numa prova em que o participante precisava mostrar agilidade, Ana Paula foi eliminada. Ficaram na disputa os outros três, numa maratona em que eles precisavam entrar e sair de carro e assistir a um vídeo com informações, que durou toda a madrugada, dia e noite de sexta-feira.

Ao final, no programa ao vivo comandado por Tadeu Schmidt (que fez uma abertura muito emocionado, pela morte do irmão Oscar), os três tiveram de responder a um quiz. Juliano Floss levou a melhor, se consagrando como o primeiro finalista do BBB 26. E Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Tia Milena foram para o paredão, e agora disputam as outras duas vagas do Top 3 desta final.

Como votar no paredão do BBB 26

Nesta edição, os pesos dos votos mudaram: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos. A mudança é mais uma após a alteração no sistema de votação no BBB 24, quando passou a ser misto, e o público, a ter o direito a votar de duas formas diferentes: o “Voto da Torcida”, em que se pode votar quantas vezes quiser, e o “Voto Único”, por CPF, em que só se pode votar uma única vez por paredão.

A votação é aberta e o público começa a votar em quem quer eliminar até terça-feira (20), quando será anunciado o primeiro eliminado da edição. Para votar, é necessário que o usuário faça um cadastro simples e gratuito de conta Globo, através do site do gshow: gshow.globo.com. Com o cadastro concluído, ele precisa estar logado para ter acesso à votação. Usuário logado, ele acessa a página do BBB no site gshow.globo.com/realities/bbb e pode votar quantas vezes quiser pelo voto da torcida; e apenas uma vez pelo voto único, informando seu CPF.

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