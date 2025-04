A- A+

Big Brother Brasil Enquete atualizada do BBB 25 aponta reviravolta em resultado do paredão; veja prévia Disputa entre Joselma, Guilherme e Renata, que estão na berlinda, ganha novo fôlego após a realização do Sincerão; veja prévia da votação

Após a realização do Sincerão no BBB 25, na noite da última segunda-feira (14), o resultado da votação do paredão desta semana — que será definido hoje, nesta terça-feira (15) — vem dando sinais de uma reviravolta.

É isso o que apontam as várias enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais. Sim, a disputa entre Joselma, Guilherme e Renata se mostra, neste momento, mais acirrada, com um empate entre participantes.

Mas, afinal, quem será eliminado do reality show hoje?

Quem vai sair do BBB 25?

De acordo com a pesquisa feita pela coluna Play, do Globo, Joselma e Renata estão com a mesmíssima porcentagem de votos para serem eliminadas, algo que configura, até agora, um empate técnico entre ambas.

Enquanto a dona de casa pernambucana arrebanha 48,9% dos votos para ser eliminada, a bailarina cearense acumula 48,48% dos votos.

Os números seguem em constante flutuação, com pequeníssimas margens favoráveis e desfavoráveis para uma ou para outra.

A única certeza indicada pela prévia de votação é a permanência de Guilherme no jogo — ele tem 2,62% dos votos para sair.

O que aconteceu no Sincerão?

Durante o Sincerão desta semana, na última noite, os participantes do BBB 25 precisaram elencar os principais pontos fortes e fracos de seus adversários.

A dinâmica gerou uma treta entre Guilherme e Renata. É que o pernambucano afirmou que a cearense só ganhou protagonismo no programa por causa de Aline.

"Quem lhe deu esse protagonismo foi a própria Aline. Ela ficava buscando coisas que não tinha necessidade", argumentou o genro de Delma.

A fala de Guilherme foi celebrada nas redes sociais. Internautas consideram que o participante desestabilizou a colega de confinamento com verdades que parte do público já reclamava na internet.

"No fundo, Renata não tem enredo", comentou uma usuária do X.

"Tinha um mês de programa e a Renata nem aparecia na edição. Gostar dela, tudo bem. Mas fingir que ela é o nome desse BBB? Tudo isso que ela fez o Lucas Buda também fez no último BBB", escreveu outra pessoa no microblog.

Por outro lado, há quem defenda que o mesmo argumento se aplique — com mais vigor — para Dona Delma.

Detratores da dona de casa sublinham que a sogra de Guilherme foi "mais planta" do que Renata ao longo do jogo.

"Delma é a maior planta do BBB", opinou um internauta no X. "Delma tá sempre pedindo pra sair. É uma planta, só fuma e inventa conversa", disparou mais uma pessoa.

