Big Brother Brasil Enquete atualizada do BBB 25 aponta empate entre participantes e indica reviravolta após Sincerão Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada estão na berlinda nesta semana e podem ser eliminados do programa, que está na reta final

O resultado do paredão desta semana no BBB 25 está totalmente indefinido.

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais mostram que há um empate na disputa entre Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada.

Mas, afinal, quem será eliminado do programa nesta terça-feira (8)?

Após a dinâmica do Sincerão na última noite, as pesquisas que expõem as prévias da votação sofreram uma nova reviravolta — as porcentagens de voto para cada participante, no entanto, seguem em constante flutuação, o que indica que este é o paredão mais acirrado da edição.

A única garantia, até o momento, é a permanência de Vitória Strada no jogo. A competição, desta vez, está concentrada entre o ginasta e o salva-vidas de rodeio.

De acordo com a enquete realizada pela coluna Play, do Globo, João Gabriel tem 49,59% dos votos para ser eliminado, enquanto Diego Hypolito acumula 47,7% dos votos.

Até a última segunda-feira (7), antes do Sincerão, o resultado era inverso, com um cenário mais desfavorável para o irmão de Daniele Hypolito.

Fato é que os números não param de oscilar, como evidencia a análise das prévias da votação monitoradas pelo Globo.

A enquete feita pelo "Uol", por exemplo, indica que Diego Hypolito deve ser eliminado com 51,7% dos votos. João Gabriel aparece na sequência com uma diferença mínima (com 45%), o que configura um empate técnico.

Em todas as pesquisas, Vitória Strada surge com menos de 3% dos votos.

Modo turbo no BBB 25

O BBB 25 entrou em "modo turbo", como anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na última semana.

Até a grande final — programada para o dia 22 de abril —, as dinâmicas do jogo acontecerão em dias fora do que o público tradicionalmente conhece.

Ou seja, ao longo das semanas, as eliminações passam a acontecer aos domingos e às terças-feiras.

