REALITY SHOW Enquete atualizada de ''A Fazenda 17'' mostra quem deve sair em votação acirrada; veja prévia Participantes que são considerados ''plantas'' por espectadores nas redes sociais, Creo, Fabiano e Will disputam a roça desta semana

A competição entre Creo, Fabiano e Will, participantes de "A Fazenda 17" que estão na berlinda nesta semana, está disputadíssima. Enquetes atualizadas monitoradas pelo GLOBO, com prévias da votação em tempo real, apontam que, a rigor, há um empate técnico entre o trio de participantes.



As pesquisas indicam, porém, que até o momento um deles tem maior chance de dar adeus aos colegas de confinamento na noite desta quinta-feira (30). Mas, afinal, quem deixará o reality show?

A enquete realizada pela coluna Play, do GLOBO, reproduz a mesma pergunta realizada pelo site da Record aos espectadores que participam da votação: "Quem você quer que fique no programa"? No ranking, quem aparece como favorito para permanecer em Itapecerica da Serra (SP) é Will Guimarães, com 38,87% dos votos. Na sequência, surge Créo Kellab, com 34,11% da preferência do público. Na lanterninha, está Fabiano Moraes, o pai da ex-BBB Viih Tube, com apenas 27,02%.

A pesquisa feita pelo "Uol" esboça um cenário semelhante. Quem tem menor apelo com os espectadores — e que arrebanha menor quantidade de votos para ficar no programa — é Fabiano, com apenas 32,26% dos votos. Aparecem praticamente empatados os adversários Créo (com 33,25% dos votos para ficar no reality) e Will (com 34,49% dos votos para permanecer na atração televisiva).

Nas redes sociais, internautas consideram que todos os participantes na roça desta semana são "plantas", ou seja, pessoas com inexpressiva participação nas dinâmicas do programa. Desde o início do programa, Fabiano chama atenção de espectadores, por meio do X, pela falta de posicionamento. Não à toa, o empresário ganhou o apelido de Sofabiano, pois fica o tempo todo no sofá.

"Como essa roça só tem planta fica até difícil escolher alguém pra votar pra ficar. Por isso, vou me abster nessa roça", brincou uma usuária do X. "A roça de três plantas. Essa Fazenda é a melhor", celebrou outro internauta diante do fato de que "qualquer um sairá do programa".

Quem vai sair da Fazenda? Votação

