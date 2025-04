A- A+

reality Enquete atualizada do BBB 25 aponta eliminação de participante com 50% dos votos; veja prévia Paredão disputado por Daniele Hypolito, João Pedro e Maike é um dos mais acirrados desta edição do reality show, que segue em 'modo turbo'

O resultado do paredão desta semana no BBB 25 — que será definido neste domingo (6) — segue em aberto. É isso o que indicam as enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais.

Prévias da votação acompanhadas pelo GLOBO apontam que a disputa entre Daniele Hypolito, João Gabriel e Maike está concentrada em apenas dois participantes.

Até o momento, um deles deve deixar o programa com cerca de 50% dos votos. As porcentagens para cada um dos brothers, no entanto, se apresentam flutuantes, com alterações constantes no resultado para ambos os lados.

A única certeza cravada por todas as pesquisas, com unanimidade, é que Maike tem garantida a permanência no jogo — sobretudo depois de ele ter se envolvido num relacionamento com Renata e conquistado a torcida da cearense. O embate é protagonizado, portanto, entre Daniele Hypolito e João Pedro. A pesquisa feita pela coluna Play, do GLOBO, mostra que João Pedro dará adeus aos colegas de confinamento com 50,96% dos votos. Na sequência, aparecem Daniele Hypolito (com 43,43% dos votos) e Maike (5,61%).

A enquete do "Uol", por outro lado, expõe um cenário diferente, com a eliminação de Daniele (com 48,13%), seguida por João Pedro (com 44,26%) e Maike (7,62%).

As hashtags "Fora João Pedro" e "Fora Daniele Hypolito" são os termos relacionados ao BBB - Big Brother Brasil mais digitados no X, neste domingo (6). Detratores do gêmeo goiano vêm lembrando de imitações controversas de Diego Hypolito feitas pelo participante. Outra parte dos internautas defende a saída da ginasta porque a vê como uma das "maiores plantas" de toda a história da atração.

Como foi formado o paredão?

João Gabriel, o irmão gêmeo de João Pedro, ganhou a prova do Anjo e ficou imune. Vitória Strada ganhou a liderança e colocou na mira os dois irmãos e Renata. Acabou optando por João Pedro.

"João Pedro me colocou no Monstro com justificativas que não concordei. Eu vou, eu questiono, eu pergunto", disse a atriz na hora de justificar o voto.

Na prova do líder, quem terminasse em segundo e terceiro lugares teria que entrar em consenso para indicar uma pessoa ao paredão. Logo, Maike e Delma tiveram que se reunir e pensar num nome em conjunto. A escolha da dupla foi Daniele Hypolito. "Sei que é um peso enorme pra Del, eu entendo, mas a gente optou por escolher ela", disse Maike. No confessionário, o nadador foi o mais votado.

Veja também