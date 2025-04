A- A+

Big Brother Brasil Enquete atualizada do BBB 25 aponta eliminação de participante com 50% dos votos Disputa entre Renata, Vinícius e Vitória Strada divide as redes sociais e se consolida como o paredão mais acirrado deste edição do programa

Uma disputa acirradíssima marca, mais uma vez, a reta final do BBB 25, que termina no dia 22 de abril. Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais mostram que o paredão desta semana, cujo resultado será definido hoje, neste domingo (13), traz um cenário bem parecido com os últimos: no embate entre Renata, Vinícius e Vitória Strada, que agora estão na berlinda, dois participantes surgem praticamente empatados. Mas, afinal, quem dará adeus aos colegas de confinamento?

Enquete paredão: quem vai sair do BBB 25?

A única unanimidade apontada pelas principais pesquisas monitoradas pelo Globo é a garantia da permanência de Vitória Strada no jogo.

A competição, desta vez, está concentrada entre Renata e Vinícius, com uma leve vantagem para o último participante, já que as torcidas de Vitória Strada, Diego Hypolito, Guilherme e Joselma se juntaram para organizar mutirões de votos, por meio das redes sociais, contra a bailarina.

Na enquete realizada pela coluna Play, do Globo, Renata aparece com 50,33% dos votos para ser eliminada, seguido por Vinícius (bem próximo, com 48%) e Vitória Strada (com 1,67%).

Os números, no entanto, seguem em constante flutuação. As prévias de votação acompanhadas pelo GLOBO mostram que, a rigor, o resultado não está definido.

Na pesquisa feita pelo "Uol", Vinícius aparece, neste momento, em situação desfavorável, com 55,38% dos votos. Na sequência, surgem Renata (com 41,7%) e Renata (com 2,92%).

Nas redes sociais, as hashtags "Fora Renata" e "Fora Vinícius" são os termos relacionados aos BBB - Big Brother Brasil mais digitados neste domingo (13).

Detratores de Renata argumentam que a bailarina foi pouco expressiva no jogo — e que só se posicionou com mais ênfase recentemente. Por outro lado, defensores da cearense alegam que Vinícius vem se "fazendo de vítima" e teve a trajetória escorada na amiga Aline.

Modo turbo no BBB 25

O BBB 25 entrou em "modo turbo". Até a grande final — programada para o dia 22 de abril —, as dinâmicas do jogo acontecerão em dias fora do que o público tradicionalmente conhece. Ou seja, ao longo das semanas, as eliminações passam a acontecer aos domingos, às terças-feiras e às quintas-feiras.

Veja também