Big Brother Brasil Enquete atualizada do BBB 25 aponta eliminação de brother com mais de 50% dos votos; veja prévia Embate entre Maike, Renata e Vinícius é marcado por reviravolta após acontecimentos controversos no reality show, com direito a advertência

Os acontecimentos mais recentes no BBB 25 vêm gerando uma reviravolta no resultado do paredão desta semana. É isso o que indicam as enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais.

De acordo com as prévias da votação acompanhadas pelo Globo, o embate entre Maike, Renata e Vinícius é um dos mais acirrados desta edição do BBB - Big Brother Brasil. A competição se mostra concentrada apenas entre dois participantes. Mas, afinal, quem deixará o programa na noite desta quinta-feira (10)?

A pesquisa feita pela coluna Play, do Globo, aponta que Maike deve dar adeus aos colegas de confinamento com 52,08% dos votos.

Na sequência, surgem Vinícius (bem próximo ao rival, com 45,66% dos votos) e Renata (com apenas 2,26% dos votos).

A depender da movimentação das torcidas nas redes sociais, o nadador arrebanha uma crescente desvantagem, sobretudo depois de ter sido advertido pela produção do programa por puxar o cabelo de Renata e mordê-la, algo que passou a ser tema de revolta e chiadeira entre parte dos espectadores.



Fato é que o resultado ainda não se apresenta definido. A única unanimidade apontada pelas principais pesquisas monitoradas pelo Globo é a garantia da permanência de Renata no jogo.

Com relação ao confronto entre Maike e Vinícius, os números seguem em constante flutuação. A enquete realizada pelo "Uol" indica, neste momento, que o baiano será eliminado com 55,72% dos votos — o nadador aparece, na sequência, com 41,33% dos votos.

O que aconteceu com Maike no BBB?

Na manhã desta quinta-feira (10), a hashtag "Fora Maike" se tornou o termo relacionado ao BBB 25 mais digitado no X.

Parte dos espectadores do programa está indignada com as atitudes recentes do participante em relação a Renata, com quem ele vem cultivado um relacionamento nas últimas semanas.



Durante uma confraternização na área externa do BBB 25, na madrugada desta quinta-feira (10), Maike foi advertido duas vezes pela produção do programa. O nadador passou dos limites com Renata, que demonstrou estar bastante incomodada.

O primeiro alerta veio após Maike puxar o cabelo da sister. Na sequência, ele disparou: "Eu quero você, porr*". Visivelmente irritada, Renata reagiu na hora: "Para! Já falei, para!".



Mesmo depois da advertência, Maike insistiu. Minutos mais tarde, ele voltou a puxar o cabelo da bailarina e ainda mordeu o braço dela. Desconfortável, Renata repetiu os pedidos para que ele parasse: "Para, para". Ela deixou claro que não queria mais contato.

