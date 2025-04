A- A+

Big Brother Brasil Enquete atualizada do BBB 25 aponta eliminação com mais de 60% dos votos; veja prévia Após eliminação de Daniele Hypolito, um novo paredão é formado no programa e põe na berlinda Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada

E de repente uma nova berlinda no BBB 25.

No último domingo (6), após a eliminação de Daniele Hypolito, os participantes se reuniram para disputar uma prova do líder (vencida por Maike, pela quinta vez) e, logo na sequência, formar mais um paredão.

Estão na disputa, desta vez, Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada. Mas, afinal, quem deve dar adeus ao reality show?

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam, com unanimidade, que um deles deve dar adeus ao confinamento com cerca de 60% dos votos.

As principais pesquisas monitoradas pelo Globo indicam que João Gabriel deve ser eliminado na próxima terça-feira (8).

A depender da movimentação das torcidas nas redes sociais, o jovem goiano aparece, de fato, com ampla desvantagem, já que os fãs de Vitória e Diego se juntaram para a realização de mutirões de votos contra o irmão gêmeo de João Pedro.

A enquete feita pela coluna Play, do Globo, mostra que João Gabriel deve sair com 62,84% dos votos — Diego aparece com 33,14% dos votos, enquanto Vitória arrebanha 4,02% na votação.

Todas as pesquisas expõem que a competição está concentrada entre Diego Hypolito e João Gabriel — a atriz Vitória Strada, portanto, tem garantida a permanência na casa.

O cenário é semelhante ao do último paredão, em que Daniele Hypolito teve um embate direto com João Pedro.

A enquete realizada pelo "Uol" mostra João Gabriel sendo eliminado com 55,14%, seguido por Diego Hypolito (com 40,57%) e Vitória (com 4,07%).

Modo turbo no BBB

O BBB 25 entrou em "modo turbo", como anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na última semana.

Até a grande final — programada para o dia 22 de abril —, as dinâmicas do jogo acontecerão em dias fora do que o público tradicionalmente conhece.

Ou seja, ao longo das semanas, as eliminações passam a acontecer aos domingos e às terças-feiras.

