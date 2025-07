A- A+

REALITY SHOW Enquete atualizada do 'Power couple' aponta eliminação com ampla diferença; veja prévia A uma semana para a data da grande final, um dos casais formados por Nat e Eike, Carol e Radamés e Adriana e Dhomini deixará o programa

Falta pouco para a data da grande final do " Power Couple". Na noite desta quinta-feira (3), um dos casais de participantes — Nat e Eike; Carol e Radamés; e Adriana e Dhomini — deixará o reality show na Record, a apenas uma semana para o fim da atração televisiva. Mas, afinal, quem deve dar adeus aos colegas de confinamento, nesta semana, após a definição da DR (como são chamados os "paredões" no programa)? Enquetes atualizadas apontam que o resultado já está certo.

As pesquisadas monitoradas pelo GLOBO indicam que Nat e Eike serão eliminados da disputa. Até o atual momento, ambos acumulam apenas 10,97% dos votos do público para permanecerem na casa — de acordo com as regras do "Power Couple", o casal que obtém a menor porcentagem deixa o reality show. As prévias da votação mostram Adriana e Dhomini empatados com Carol e Radamés. Os dois casais arrebanham, até agora, 44% dos votos, cada um.

A formação da DR desta semana aconteceu por meio de uma dinâmica diferente, começando com a disputa da Esfera do Poder. Talita e Pessina levaram a melhor e conquistaram o benefício por R$ 91 mil. Com isso, além de garantirem imunidade, eles puderam indicar diretamente Nat e Eike para a zona de risco.

Em seguida, foi levado em conta o saldo financeiro da semana. Como Talita e Pessina possuíam o menor valor, mas estavam protegidos, a vaga foi passada para o casal com o segundo pior saldo — que seria a dupla formada por Nat e Eike, já indicada à berlinda. Assim, a terceira pior colocação ficou com Carol e Radamés, que acabaram entrando na DR.

Por fim, a última vaga foi definida por votação aberta entre os participantes, e o casal Adriana e Dhomini acabou sendo o mais votado, completando a formação da DR.

