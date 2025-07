A- A+

REALITY SHOW Enquete atualizada do "Power Couple" aponta eliminação com baixa diferença de porcentagem; confira Última DR do programa, que chega à grande final nesta semana, é disputada por Talira e Pessina; Rayanne e Victor; e Carol e Radamés

A um dia da grande final do Power Couple — que revelará os campeões do reality show na quinta-feira (10) —, um dos casais de participantes deixará o programa. Na noite desta quarta-feira (9), Talira e Pessina, Rayanne e Victor e Carol e Radamés disputam a última DR, como são chamados os "paredões" da atração.

Enquetes realizadas por sites e perfis nas redes sociais apontam que o resultado está incerto, já que a disputa segue acirradíssima, com porcentagens que não param de oscilar. Por enquanto, quem está garantido na final é a dupla formada por Adriana e Dhomini, que venceram a última Prova dos Casais, conquistando imunidade.

As pesquisas monitoradas pelo Globo indicam que Carol e Radamés devem dar adeus aos colegas de confinamento. Os dois acumulam, até o momento, cerca de 30% das intenções de votos do público, que escolhe quem deve ficar na casa — ou seja, o casal com a menor porcentagem registrada é o que sai do programa.

De acordo com as prévias da votação acompanhadas pelo Globo, os adversários do casal cultivam números ligeiramente superiores. Até o momento, Rayanne e Victor têm 33% dos votos, enquanto Talira e Pessina arrebanham 36% dos votos.

Como foi formada a última DR do 'Power Couple'?

Na última terça-feira (8), os vencedores da Prova dos Casais foram Adriana e Dhomini, que fizeram o melhor tempo de um desafio que exigiu agilidade dos participantes. As três duplas que perderam o teste entraram automaticamente na última DR.

Veja também