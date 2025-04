Enquete BBB 25: a poucas horas do fim da votação, participante tem mais de 50% dos votos

A- A+

Nada está definido. Mesmo que faltem apenas algumas horas para o fim da votação do paredão do “Big Brother Brasil”, de acordo com as divulgações parciais das principais enquetes, ainda não há um favorito para deixar o confinamento.

Assim, a disputa entre Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada pela permanência na casa mais vigiada do país segue acirradíssima.

O resultado final, entretanto, será anunciado ao vivo nesta terça-feira (8), logo após o capítulo de “Vale tudo”.

Quem vai sair do BBB 25?

As principais enquetes consultadas na noite desta terça-feira (8) apontam que o ginasta Diego Hypolito deve deixar o confinamento — mas por uma pequena vantagem.

Na enquete realizada pela coluna Play, do Globo, o atleta com pouco mais de 50% dos votos enquanto o goiano tem 47%, fazendo com que a diferença entre eles seja de cerca de apenas 3%.

Vitória Strada, por sua vez, tem aproximadamente 2%.

Na votação feita pelo jornal Extra, o cenário é ainda mais turvo sobre quem deixará o programa.

Nesta, Diego aparece também como o provável eliminado da vez, com 50%. Já João Gabriel vem logo atrás, com 48%, fazendo com que a disputa também esteja empatada.

Já Vitória estaria mais que livre de uma eliminação, surgindo com menos de 2%.

Modo turbo no BBB 25

O BBB 25 entrou em "modo turbo", como anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na última semana. Até a grande final — programada para o dia 22 de abril —, as dinâmicas do jogo acontecerão em dias fora do que o público tradicionalmente conhece. Ou seja, ao longo das semanas, as eliminações passam a acontecer aos domingos e às terças-feiras.

