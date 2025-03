A- A+

BBB 25 Enquete BBB 25: brother desponta com 44% e pode ser o escolhido para a Vitrine do Seu Fifi Novidade do reality show vai levar um participante a uma casa de vidro para receber informações do público

Uma nova dinâmica agita o “Big Brother Brasil”, e quem tem o poder de decisão é o público. Nesta semana, os telespectadores vão se juntar ao robô fofoqueiro, Seu Fifi, e escolher um participante do confinamento para revelar alguns causos que acontecem dentro da casa.

Localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a Vitrine do Seu Fifi funciona como uma casa de vidro, onde o brother ou a sister escolhida recebe recados do público sobre os demais participantes.

O competidor mais votado no gshow deixará a casa na quinta-feira (13) e terá o privilégio de receber informações sobre o jogo durante um tempo.

No ambiente, o jogador poderá interagir com os visitantes e ter acesso a algumas informações externas. O escolhido voltará ao jogo imune.

Em um universo com 14 participantes, entretanto, divergem sobre quem será o escolhido.

Consultada na noite desta quarta-feira, a pesquisa realizada pela coluna Play, do Globo, aponta Guilherme na liderança, com uma grande vantagem para os demais.

Ele aparece com 44%, enquanto Eva vem atrás, com 21%. Em terceiro, Renata, com 10%.

Já a enquete do portal UOL mostra que a escolhida do público é Vitória Strada (36%), com uma vantagem de quase 10% para a segunda colocada, Eva (27%).

Já Guilherme aparece em terceiro lugar, com 10,5%.

