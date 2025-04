A- A+

bbb 25 Enquete BBB 25: Daniele Hypolito, João Pedro e Maike estão no paredão e um deles sai com mais de 50% Eliminado sai da casa no próximo domingo (6)

Reta final do BBB 25 e tem berlinda formada em plena sexta-feira. Quem sai no 13ª paredão: Daniele Hypolito, João Pedro e Maike? O público vai conhecer quem sai da casa no próximo domingo, mas as enquetes da internet já mostram quem tem mais chance de deixar o jogo.

A coluna Play, do GLOBO, abriu uma votação e, até o início da manhã deste sábado, quem estava no páreo para deixar o jogo era Daniele, com 51%. Na segunda posição, vinha João Pedro, com 34,99%, seguido de Maike, com 14,01%. Na enquete do jornal Extra, resultado similar: Daniele com 54,12%; João Pedro com 32,14%; Maike com 13,48%.

No Votalhada, que faz uma média entre o resultado de várias pesquisas, Daniele tem 46,02%; João Pedro, 43,41%; e Maike, 10,57%. No Uol, no entanto, quem lidera para sair é João Pedro, com 42,24%, seguido de Daniele com 41,54%. Maike vem com 16,22%.

Como foi formado o paredão?

João Gabriel, o irmão gêmeo de João Pedro, ganhou a prova do Anjo e ficou imune. Vitória Strada ganhou a liderança e colocou na mira os dois irmãos e Renata. Acabou optando por João Pedro.

"João Pedro me colocou no Monstro com justificativas que não concordei. Eu vou, eu questiono, eu pergunto", disse a atriz na hora de justificar o voto.

Na prova do líder, quem terminasse em segundo e terceiro teria que entrar em consenso para indicar uma pessoa ao paredão. Logo, Maike e Delma tiveram que se reunir e pensar num nome em conjunto. A escolha da dupla foi Daniele Hypolito.

"Sei que é um peso enorme pra Del, eu entendo, mas a gente optou por escolher ela", disse Maike.

No confessionário, Maike foi o mais votado.

