Enquete do BBB 25 mostra diferença em porcentagem de votação após Sincerão; veja prévia

Após a realização do Sincerão, na noite da última segunda-feira (17), a votação do paredão desta semana, no BBB 25, ganhou um novo rumo.

No Instagram e no X, parte dos internautas demonstra ter mudado de opinião diante da lavação de roupa suja entre os participantes.

Ainda assim, o resultado dá sinais de uma definição clara, sem chances para empate: nas prévias da votação realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais, um dos participantes na berlinda surge com mais de 50% dos votos.

Mas, afinal, quem deve deixar o programa? Aline, Guilherme ou Mateus Pires?

Quem vai sair do BBB 25?

As principais pesquisas monitoradas pelo Globo indicam que Mateus, que formava dupla com o amiga Vitória Strada, deve deixar o BBB - Big Brother Brasil com ampla maioria dos votos.

O arquiteto está em desvantagem, já que tanto as torcidas de Aline e Guilherme puxaram mutirões de votos contra o adversário nas redes sociais.

Não à toa, a hashtag "Fora Mateus" é o termo mais digitado no X na lista de palavras relacionadas ao reality show.

Segundo enquete realizada pela coluna Play, do Globo, o participante deve deixar o programa com 53% dos votos. Na sequência, aparecem Aline (com 33%) e Guilherme (com 13%).

Os números sofreram uma drástica alteração após o Sincerão. Antes da dinâmica realizada na última noite, Mateus Pires aparecia nas pesquisas com 70% dos votos do público.

Aline, por sua vez, acumulava um número um pouco acima de 20%.

Nas redes sociais, espectadores consideram que a permanência de Mateus no confinamento seria nula para o jogo.

Internautas ressaltam que o participante poderia se posicionar mais nas situações que acontecem na casa e criticam o fato de ele não apoiar a amiga Vitória Strada na "treta" entre a atriz e as irmãs Thamiris e Camilla.

"Que amigo é esse que não fica ao lado da amiga?", questionou uma pessoa, no X. "Esse Mateus é um inútil, ele está contra a pessoa que levou ele para o BBB e está a favor da Camila e Thamiris, bizarro", acrescentou mais um usuário do microblog.

No último domingo (16), os participantes foram divididos em dois grupos em que só poderiam votar entre eles mesmos. Detalhe: a votação foi aberta.

Na última segunda-feira (17), os participantes do programa se enfrentaram no Sincerão, espécie de "lavação de roupa suja" que acontece ao vivo no programa.

Os ex-participantes Fernanda Bande, Arthur Aguiar e Babu Santana participaram da dinâmica como "jurados".

