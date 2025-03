Enquete BBB 25: disputa sobre quem vai sair fica acirrada e diferença cai para 10%; veja parcial

A- A+

As próximas horas prometem ser extremamente decisivas para o futuro do paredão no “Big Brother Brasil”. Nesta rodada, Aline, Thamiris e Vinicius estão na berlinda, disputando a preferência do público. E, segundo parciais atualizadas de enquetes, a votação no BBB 25 pode sofrer até mesmo uma reviravolta.

O resultado será divulgado nesta terça-feira (11), durante a exibição do programa, logo após a novela "Mania de você", na TV Globo.

Quem vai sair do BBB 25?

Enquetes consultadas na tarde desta terça indicavam que Thamiris seria eliminada do programa, algo que já vem sendo prenunciado desde segunda-feira (10).

A diferença é que a margem entre ela e a segunda colocada, Aline, tem se estreitado com o passar do tempo.

Na votação realizada pela coluna Play, do Globo, esse número caiu para 10% (a nutricionista carioca aparece com 54%, enquanto a policial baiana tem 44%).

É um cenário semelhante ao que mostra a votação feita pelo portal UOL, na qual Thamiris tem 56%, seguida por Aline (40%).

Na enquete realizada pelo jornal Extra, por sua vez, o cenário apresentado é um tanto mais diferente.

Nesta, Thamiris ainda aparece com 76%, enquanto os demais participantes têm porcentagens menores: Aline com 19% e Vinícius com 5%.

Como foi a formação do paredão do BBB 25?

Como tudo indicava, Vinicius foi mesmo o indicado pelo líder, Maike. Desta forma, ele não participou de prova bate e volta.

Thamiris foi a mais votada pela casa e puxou Aline no contragolpe.

A ex-policial, por sua vez, também teve a oportunidade de puxar mais alguém e mandou Gracyanne.

Na prova bate e volta, a ex-mulher de Belo escapou do paredão.

