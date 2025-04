A- A+

BBB 25 Enquete BBB 25: em disputa acirrada, participantes têm empate com diferença de 1%; veja a parcial Estão na berlinda, no paredão desta semana, Maike, Renata e Vinícius, num embate que, mais uma vez, vem dividindo as redes sociais

A reta final do Big Brother Brasil não tem dado muito tempo para o público respirar. Depois da eliminação de João Gabriel na noite de terça-feira (8), mais um paredão foi formado.

Dessa vez, estão na mira Maike, Renata e Vinícius, e a disputa está pesando para apenas dois deles — inclusive com um empate, sem que haja um favorito definido. O resultado final, entretanto, será anunciado ao vivo nesta quinta-feira (10), logo após o capítulo de “Vale tudo”.

Enquete paredão: quem vai sair do BBB 25?

A única unanimidade apontada pelas principais pesquisas monitoradas na tarde desta quarta-feira (9) é a garantia da permanência de Renata no jogo. A competição, desta vez, está concentrada entre Maike e Vinícius. Na enquete realizada pela coluna Play, do GLOBO, o nadador aparece com 49% dos votos para ser eliminado, seguido por Vinícius (com 48%) e Renata (com apenas 3%).

Na votação feita pelo jornal Extra, por sua vez, a variação é pouca. A disputa é encabeçada também por Maike, com 51%, seguido por Vinícius, que tem 45%. Renata, como já indicado, tem cerca de 4%.

Nesta quarta-feira (9), o termo "Fora Maike" é a hashtag relacionada ao BBB - Big Brother Brasil mais digitada no X. Detratores do participante consideram que ele já deveria ter sido eliminado pela baixa expressividade no programa. "Ninguém pode perder para essa planta novamente", comentou uma pessoa por meio do microblog.

Modo turbo no BBB 25

O BBB 25 entrou em "modo turbo". Até a grande final — programada para o dia 22 de abril —, as dinâmicas do jogo acontecerão em dias fora do que o público tradicionalmente conhece. Ou seja, ao longo das semanas, as eliminações passam a acontecer aos domingos, às terças-feiras e às quintas-feiras.

