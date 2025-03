Enquete BBB 25: enquetes mostram que Eva deve sair no 9º paredão; veja parciais

A- A+

Nono paredão do BBB 25 formado. Quem sai: Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa? As enquetes promovidas por diversos sites mostram que não vai ser uma disputa fácil.

Mas Daniele está tranquila. Eva e Gracyannne é que aparecem como as preferidas do público para sair em diferentes votações, com Eva despontando como a possível eliminada.

Na enquete promovida pela coluna Play, do Globo, Eva tinha 52,52% dos votos na manhã desta segunda-feira, contra 43,79% de Gracyanne — Daniele apenas 3,69%.

Na do jornal Extra, Eva liderava com 56,29%; Gracyanne vinha na sequência com 40,51%, seguida por Daniele, com 3,2%.

Na enquete do UOL, porém, a situação é bem mais apertada. Eva aparecia nesta manhã ligeiramente à frente de Gracyanne: 48,98% contra 47,46% — Daniele com 3,56%.

O site Votalhada, que faz uma média de diversas enquetes promovidas em sites e redes sociais de influenciadores que cobrem BBB, mostrava Gracyanne saindo com 48,82% — Eva tinha 39,76% e Danielle 11,43%.

Como o paredão foi formado?

O líder Guilherme colocou seis nomes Na Mira: Eva, Renata, Maike, Gracyanne Barbosa, João Gabriel, João Pedro.

Renata estava imune por ter participado da Vitrine do Seu Fifi; João Pedro tinha o colar do anjo. O líder, então, escolheu Gracyanne Barbosa.

"Acho que o que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. Se a gente não lembra das nossas falas, tudo bem acontecer uma vez. Mas duas ou três, eu já acho que pega muito mal aí fora", disse ele, na hora da indicação.

No confessionário, a mais votada pela casa foi Eva, com seis votos. Delma e Daniele Hypolito empataram com três votos cada.

O Líder Guilherme deu o voto de Minerva — afinal, duas pessoas votadas pela casa iam ao paredão — e indicou Daniele Hypolito.

Indicada pelo líder, Gracyanne teve direito a um Contragolpe, mas as opções se restringiam aos nomes na Mira do Líder. Ela escolheu João Gabriel.

Com o Poder Coringa nas mãos, Vinícius podia vetar uma pessoa na Prova Bate-Volta e escolheu Eva.

Quem venceu a Bate-Volta foi João Gabriel.

Veja também