A- A+

Big Brother Brasil Enquete BBB 25: paredão com Renata, Vinícius e Vitória Strada tem Pipocas encostados; veja parciais Atriz do Camarote tem remotas chances de sair

Apenas uma coisa parece certa no 16º paredão do BBB 25: Vitória Strada permanece no jogo nesta reta final. A julgar pelos resultados das enquetes em diversos sites da internet, a atriz, remanescente do Camarote juntamente com o ginasta Diego Hypolito, é a menos votada pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil. E entre Renata e Vinícius, quem sai? Difícil prever o futuro da competição.

A coluna Play, do GLOBO, perguntou " quem vai sair do BBB 25 amanhã?", e a resposta, durante a tarde deste sábado, não era nada positiva para Renata. Ela lidera a enquete com 50,21% dos votos, enquanto Vinícius tem 47,65% — Vitória tinha míseros 2,14%. De manhã, o resultado era o contrário: ele tinha 48,99% e ela, 47,51% — a atriz apenas 3,43%. Isso demonstra como este paredão promete ser acirrado.

No jornal Extra, o mesmo cenário durante a tarde de sábado. Renata passou Vinícius (48,89% x 46,82%), enquanto Vitória Strada segue na terceira colocação, com 4,29%. Mais cedo, Vinícius tinha 56,87%, contra 41,05% de Renata.

Na enquete do Uol, Vinícius continua levando a pior: 51,23%. Renata aparece na sequência com 45,4%, e Vitória com 3,37%. Mas a diferença entre os Pipocas diminuiu, visto que o brother estava com 55,37% e Renata com 40,28%.

Como o paredão foi formado?

O 16º paredão começou a ser formado logo na quinta-feira, após a saída de Maike. Os quatro participantes com pior desempenho na prova do líder precisavam votar entre si para emparedar um colega e a escolhida foi Renata.

Na prova do anjo, quem se deu bem foi Vinícius e Delma. O baiano imunizou a pernambucana dizendo: "É a pessoa que eu escolhi para ser a minha dupla desde o começo do jogo e é a pessoa que vem com todos os artifícios tentando me proteger".

O líder João Pedro, por sua vez, indicou a atriz Vitória Strada para a berlinda. "Não é surpresa pra ela. A gente tem embate e não faz sentido eu sair do óbvio", disse ele.

No confessionário, a maioria dos votos foi para Vinícius.

Veja também