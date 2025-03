A- A+

BBB 25 Enquete BBB 25: participante pode sair com 55%, mas vantagem para o 2° lugar é pequena Aline, Diego Hypolito e Maike estão no 10° paredão da temporada

Um novo paredão no ''Big Brother Brasil'' foi formado no domingo (23), pondo Aline, Diego Hypolito e Maike em risco de eliminação. A 10ª rodada de eliminação do reality show, segundo enquetes consultadas na tarde desta segunda-feira (24), mostram um cenário no qual uma maioria já tem o seu preferido para deixar o programa. Com mais de 24 horas de votação pela frente, entretanto, o cenário pode ser alterado rapidamente devido à pequena margem para o segundo lugar.

Quem vai sair do BBB 25?

De acordo com os resultados parciais da enquete realizada pela coluna Play, do GLOBO, o participante favorito para deixar o programa é a baiana Aline Patriarca, que lidera com cerca de 52% dos votos. Maike vem logo na sequência, com 46% — o que representa uma pequena vantagem da policial influencer. Diego Hypolito, por sua vez, assim como foi em outros paredões, aparece sem tantos riscos, com 1%.

Na enquete do jornal Extra, o cenário é um pouco mais apertado: Aline tem 48%, enquanto Maike continua em segundo lugar, com 41%. Nesta votação, Diego tem uma porcentagem elevada, com 11%.

Como foi formado o 10º paredão do BBB 25?

Vinicius atendeu o Big Fone e escolheu Maike e Eva para disputar um lugar na berlinda. Como Delma arrematou o Poder Curinga, ela tinha a chance de livrar um dos dois do paredão. A escolhida foi Eva.

O anjo da semana João Gabriel, claro, deu o colar para o irmão, João Pedro, que ficou imunizado e não pode ser votado.

A líder Renata, então, indicou Aline, com a justificativa de que o jogo da colega é desrespeitoso. No confessionário, Vilma e Diego Hypolito foram os mais votados, mas ela se deu melhor na prova Bate e Volta.

Veja também