BBB 25 Enquete BBB 25: participante pode sair do programa com mais de 60%; veja a parcial atualizada

Mais um paredão no Big Brother Brasil 25 tem deixado os participantes em estado de alerta. Na atual disputa pela permanência na casa, Diego Hypolito, Vilma Nascimento e Vinícius estão na berlinda, mas, segundo as parciais de enquetes, a eliminação deve ficar entre dois deles, com um dos emparedados ultrapassando 60% dos votos.



Apesar da tendência apontada nas votações, o resultado final só será anunciado ao vivo nesta terça-feira (1°), logo após o capítulo de ''Vale Tudo''.

Quem vai sair no paredão do BBB 25?

Nas principais pesquisas consultadas na tarde desta terça-feira (1°), a competição se concentra entre Vilma e Vinícius — ou seja, até o momento, a permanência de Diego Hypolito no BBB - Big Brother Brasil vem sendo dada como certa. Na enquete realizada pela coluna Play, do GLOBO, Vilma aparece com cerca de 62% dos votos seguida por Vinícius (com 36%) e Diego (com 2%).

Já na votação realizada pelo jornal Extra, o cenário é bem parecido. Nesta, Vilma desponta com 65% dos votos enquanto Vinícius aparece 33% dos votos — Diego, por sua vez, apenas de 2%.

BBB em modo turbo

Até a grande final do BBB, marcada para o dia 22 de abril, o programa ocorrerá em "modo turbo", ou seja, de maneira acelerada. No último domingo (30), após a saída de Eva, os participantes disputaram uma prova do líder — em que Maike se consagrou como vencedor, mais uma vez — e logo escolheram, em votação aberta, quem iria para mais um paredão. A definição do paredão, que eliminará uma pessoa nesta terça-feira (1º), aconteceu da seguinte maneira:

Líder novamente, Maike indicou Diego Hypolito para o paredão;

A maioria da casa votou em Vilma, que também foi ao paredão;

Com o poder do contragolpe, Vilma escolheu Vinícius para também ir ao paredão.

