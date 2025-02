Enquete BBB 25: participante reduz rejeição, mas ainda pode ser eliminado com 55% dos votos

A- A+

O que antes parecia praticamente definido, com base nas movimentações das torcidas nas redes sociais, agora tem chances de mudar no "Big Brother Brasil".

No Instagram e no X, muitos espectadores já estavam decididos sobre em quem votar no reality show, apontando a eliminação de Mateus Pires com cerca de 70% dos votos.

No entanto, ao longo do dia, enquetes mostraram que o participante ainda tem chances (pequenas, pelo que se vê) de continuar no confinamento ao reduzir sua rejeição.

Quem vai sair do BBB 25?

As principais pesquisas monitoradas pelo Globo na tarde desta segunda-feira (17) indicam que Mateus, que formava dupla com o amiga Vitória Strada, deve deixar o BBB 25 com mais de 50% dos votos.

O arquiteto está em desvantagem, já que tanto as torcidas de Aline e Guilherme puxaram mutirões de votos contra o adversário.

De acordo com a enquete realizada pela coluna Play, do Globo, o participante deve deixar o programa com 55,7% dos votos. Na sequência, aparecem Aline (com 31,3%) e Guilherme (com 13%) — ambos tinham porcentagens menores.

O cenário é um pouco parecido com o que mostra a enquete do jornal Extra. O arquiteto tem 58,8% da preferência do público para deixar o reality, bem a frente da policial baiana, que tem 25,7%. Já Guilherme, mais uma vez, se salva da berlinda com 15,6%.

Já na votação aberta pelo portal UOL, o participante já aparece com pouco menos de 50%. Nesta, Mateus tem 49,2%, enquanto Aline vem em segundo lugar com 32,7% e Guilherme, em terceiro, com 18,1%.

Nas redes sociais, espectadores consideram que a permanência de Mateus no confinamento seria nula para o jogo. Internautas ressaltam que o participante poderia se posicionar mais nas situações que acontecem na casa. Muitos internautas criticam o fato de ele não apoiar a amiga Vitória Strada na "treta" entre a atriz e as irmãs Thamiris e Camilla.

"Que amigo é esse que não fica ao lado da amiga?", questionou uma pessoa, no X. "Esse Mateus é um inútil, ele está contra a pessoa que levou ele para o BBB e está a favor da Camila e Thamiris, bizarro", acrescentou mais um usuário do microblog.

No último domingo (16), os participantes foram divididos em dois grupos em que só poderiam votar entre eles mesmos. Detalhe: a votação foi aberta. No primeiro grupo, Diogo Almeida votou em Vinícius; Vilma votou em Vinícius; Renata votou em João Pedro; Maike votou em Aline; Aline votou em Maike; Vinícius votou em Maike; João Gabriel votou em Aline; e João Pedro votou em Aline — a delegada acabou indo para a berlinda. No segundo grupo, Guilherme votou em Thamiris; Delma votou em Vitória Strada; Thamiris votou em Guilherme; Vitória Strada votou em Delma; Daniele Hypolito votou em Vitória Strada; Camilla votou em Guilherme; Mateus votou em Guilherme; Diego Hypolito votou em Thamiris.

Nesta segunda-feira (17), os participantes do programa se enfrentam no Sincerão, espécie de "lavação de roupa suja" que acontece ao vivo no programa. Os ex-participantes Fernanda Bande, Arthur Aguiar e Babu Santana participarão da dinâmica como "jurados".

Parte dos espectadores acredita que, a depender da performance de cada emparedado, o resultado do paredão pode mudar. A ver.

