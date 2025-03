A- A+

BBB 25 Enquete BBB 25: participante tem alta rejeição e pode sair com 75%, aponta parcial atualizada; veja Nesta semana, Aline, Thamiris e Vinicius disputam a preferência do público; resultado será divulgado na terça (11)

O paredão desta semana no “Big Brother Brasil” parece já ter um resultado sacramentado. De acordo com a movimentação das torcidas nas redes sociais, há uma forte indicação de quem deve deixar a casa mais vigiada do país na próxima terça-feira (11). Desta vez, Aline, Thamiris e Vinicius disputam a preferência do público para continuar no BBB 25.

Veja a seguir o que apontam algumas das principais enquetes sobre quem é o preferido para ser eliminado.

Quem vai sair do BBB 25?

As principais enquetes consultadas na noite desta segunda-feira (10) apontavam que Thamiris seria eliminada com uma votação em muito superior aos dos demais.

Na votação realizada pela coluna Play, do Globo, esse número chegava a 63%, enquanto Aline vinha atrás com cerca de 35% (e Vinicius, apenas com 2%). A margem entre as duas mais votadas, porém, vem se estreitando com o passar das horas.

Já a enquete feita pelo jornal Extra aponta uma rejeição ainda maior para a nutricionista carioca, que bate por volta de 75%.

Os amigos Aline e Vinicius, que entraram no programa como uma dupla, também não correriam tanto perigo, segundo este cenário. A policial baiana tem 19% e o arquiteto, somente 5%.

Como foi a formação do paredão do BBB 25?

Como tudo indicava, Vinicius foi mesmo o indicado pelo líder, Maike. Desta forma, ele não participou de prova bate e volta.

Thamiris foi a mais votada pela casa e puxou Aline no contragolpe.

A ex-policial, por sua vez, também teve a oportunidade de puxar mais alguém e mandou Gracyanne.

Na prova bate e volta, a ex-mulher de Belo escapou do paredão.

Veja também