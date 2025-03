Enquete BBB 25: participantes aparecem em empate de 48% e resultado do paredão é imprevisível; veja

A- A+

O nono paredão do “Big Brother Brasil” reúne algumas das participantes com maior engajamento do público, o que já é motivo para uma disputa conturbada. Nesta rodada, quem aparece em risco de eliminação são Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa. A ginasta, entretanto, assim como nas outras vezes em que esteve na berlinda, parece mais confortável. A briga mesmo, a depender das parciais das enquetes online, é entre a bailarina e a musa fitness.

Quem vai sair do paredão do BBB 25?

Em diversas enquetes consultadas na tarde desta segunda-feira (17), Eva e Gracyanne disputam voto a voto. Na votação promovida pela coluna Play, do GLOBO, a primeira aparece 51% dos votos contra 44% da modelo. Já Daniele conta com apenas 4%.

O cenário apresentado pela enquete do jornal Extra é um tanto mais tumultuada, com um empate que aponta para um resultado imprevisível. Nesta, Eva e Gracyanne aparecem com os mesmos 48%, mas a bailarina ligeiramente à frente com alguns decimais. A ginasta, irmã de Diego Hypolito, tem pouco menos de 3%.

Como o paredão foi formado?

O líder Guilherme colocou seis nomes Na Mira: Eva, Renata, Maike, Gracyanne Barbosa, João Gabriel, João Pedro. Renata estava imune por ter participado da Vitrine do Seu Fifi; João Pedro tinha o colar do anjo. O líder, então, escolheu Gracyanne Barbosa.

"Acho que o que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. Se a gente não lembra das nossas falas, tudo bem acontecer uma vez. Mas duas ou três, eu já acho que pega muito mal aí fora", disse ele, na hora da indicação.



No confessionário, a mais votada pela casa foi Eva, com seis votos. Delma e Daniele Hypolito empataram com três votos cada. O Líder Guilherme deu o voto de Minerva — afinal, duas pessoas votadas pela casa iam ao paredão — e indicou Daniele Hypolito.

Indicada pelo líder, Gracyanne teve direito a um Contragolpe, mas as opções se restringiam aos nomes na Mira do Líder. Ela escolheu João Gabriel. Com o Poder Coringa nas mãos, Vinícius podia vetar uma pessoa na Prova Bate-Volta e escolheu Eva.

Quem venceu a Bate-Volta foi João Gabriel.

