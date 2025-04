A- A+

BBB 25 Enquete BBB 25: participantes aparecem empatados com 48%, e resultado pode ser decidido nos décimos Disputa entre Guilherme, João Pedro e Renata, que será definida hoje, é marcada por acirramento entre dupla, com números flutuantes

Faltam poucas horas para o dia derradeiro desta edição do Big Brother Brasil, nesta terça-feira (22). A disputa pelo prêmio de R$ 2,7 milhões está entre Guilherme, João Pedro e Renata.



O embate entre os finalistas está acirrado, como era de se esperar, com um empate em torno de 48% entre dois deles, de acordo com divulgações prévias de uma enquete. Mas o jogo ainda está em aberto, já que os números seguem flutuando, com alterações nos resultados a todo momento. O anúncio do campeão será feito ao vivo, logo após o capítulo de “Vale tudo”.

A enquete realizada pela coluna Play, do GLOBO, aponta que Guilherme sairá campeão disparado desta edição. Ele desponta com cerca de 59% enquanto Renata aparece com 36%. João Pedro, por sua vez, tem apenas 5%.

Já a pesquisa feita pelo jornal Extra indica um cenário um tanto diferente. Nesta, a disputa está empatada: Renata e Guilherme surgem com um número bem parecido, em torno de 48%. Mais uma vez, João Pedro aparece em terceiro lugar, com 4%.

A prévias atualizadas da votação mostram, a rigor, que os números seguem em constante alteração. A unanimidade, até agora, é sobre o terceiro lugar destinado a João Pedro. O primeiro e o segundo lugares, porém, se apresentam completamente indefinidos, segundo as principais pesquisas monitoradas pelo GLOBO. As torcidas de ambos os lados — em prol de Renata e Guilherme — vêm movimentando as redes sociais com mutirões de votos que têm feito a diferença.

Nova Amanda?

Fato é que, a depender da força das torcidas nas redes sociais, Renata surge com uma leve vantagem sobre os adversários. Desde a eliminação de Aline, uma das confinadas mais ativas no jogo, a bailarina teve seu favoritismo reforçado entre o público. Parte dos espectadores do reality show vem comparando a cearense com Amanda Meirelles, campeã do BBB 23. O motivo? Ambas caíram nas graças de internautas mesmo sem apresentar uma performance marcante.

"A Renata é a nova versão da Doutora Amanda desta edição", avaliou uma internauta no X, considerando que ambas parecem cultivar uma torcida semelhante, formada sobretudo por jovens e gente disposta a passar grande parte do dia votando no BBB. A ver.

