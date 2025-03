A- A+

BBB 25 Enquete BBB 25: pela primeira vez, participantes aparecem empatadas, com apenas 2% de diferença Nesta semana, Aline, Thamiris e Vinicius disputam a preferência do público; resultado será divulgado nesta terça (11)

O que parecia ser um cenário totalmente definido no paredão do “Big Brother Brasil” agora se tornou incerto.

Aline, Thamiris e Vinicius disputam a preferência do público, com um deles chegando a aparecer com cerca de 70% dos votos. Porém, segundo parciais atualizadas, a diferença entre os primeiros colocados já diminuiu para 2%.

O resultado será divulgado nesta terça-feira (11), durante a exibição do programa, logo após a novela “Mania de você”, na TV Globo.

Quem vai sair do BBB 25?

A maior parte das enquetes consultadas no fim da tarde desta terça ainda indicavam que Thamiris seria eliminada do programa, algo que já vinha sendo prenunciado desde segunda-feira (10). Mas a diferença entre ela e a segunda colocada, Aline, — que vinha sendo de 40% — tem diminuido substancialmente com o passar do tempo.

Na votação realizada pela coluna Play, do Globo, esse número caiu para 2% (a nutricionista carioca aparece com 50%, enquanto a policial baiana tem 48%). Vinícius aparece com 1,5%.

Na enquete realizada pelo jornal Extra, por sua vez, o cenário apresentado é completamente diferente.

Nesta, Thamiris ainda aparece com cerca de 76%, enquanto os demais participantes têm porcentagens bem menores: Aline com 19% e Vinícius com apenas 5%.

Como foi a formação do paredão do BBB 25?

Como tudo indicava, Vinicius foi mesmo o indicado pelo líder, Maike. Desta forma, ele não participou de prova bate e volta.

Thamiris foi a mais votada pela casa e puxou Aline no contragolpe.

A ex-policial, por sua vez, também teve a oportunidade de puxar mais alguém e mandou Gracyanne.

Na prova bate e volta, a ex-mulher de Belo escapou do paredão.

Veja também