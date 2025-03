A- A+

Big Brother Brasil Enquete BBB 25: Sister é preferida do público para deixar o reality no 10º paredão; veja parcia Aline, Diego Hypolito e Maike estão na berlinda

Aline, Diego Hypolito e Maike: quem sai no 10º paredão do BBB 25? As enquetes de sites estão a todo vapor e já indicam que existe uma favorita para deixar o programa o programa na próxima terça-feira.

De acordo com os resultados da enquete da coluna Play na manhã desta segunda-feira, Aline lidera para sair com 53,55% dos votos.

Maike vem na sequência, com 45,31, seguido de Diego, com 1,14%.

No site UOL, novamente liderança de Aline (50,46%). Maike em segundo (46,72%) e Diego em terceiro (2,81%).

No Votalhada, que faz uma média entre o resultado de várias pesquisas, Aline também sai com 55,22%. Maike tem 45,12%. Diego, 4,65%.

Só o Jornal Extra apresenta resultado apertadíssimo e diferente: Diego tem 37,52%, Aline, 32,6% e Maike 29,88%.

Como foi formado o 10º paredão?

Vinicius atendeu o Big Fone e escolheu Maike e Eva para disputar um lugar na berlinda. Como Delma arrematou o Poder Curinga, ela tinha a chance de livrar um dos dois do paredão. A escolhida foi Eva.

O anjo da semana João Gabriel, claro, deu o colar para o irmão, João Pedro, que ficou imunizado e não pode ser votado.

A líder Renata, então, indicou Aline, com a justificativa de que o jogo da colega é desrespeitoso. No confessionário, Vilma e Diego Hypolito foram os mais votados, mas ela se deu melhor na prova Bate e Volta.

