Enquete BBB 25: Renata, Vinícius e Vitória Strada estão no paredão; veja parciais

BBB 25 quase chegando ao fim e o 16º paredão está formado. Quem sai: Renata, Vinícius ou Vitória Strada? Muita gente já está dando sua opinião em enquetes espalhadas pela internet, que começam a desenhar o futuro do jogo.

A coluna Play, do GLOBO, perguntou " quem vai sair do BBB 25 amanhã?", e a resposta, até o início da manhã deste sábado era Vinícius, com 48,99%. Na sequência, encostada no brother, vinha Renata 47,51%. A atriz Vitória Strada tinha apenas 3,43%.

O jornal Extra fez a mesma pergunta é Vinícius também foi a primeira resposta, com 56,87%. Renata veio com 41,05% e Vitória com 2,08%. Na enquete do Uol, o brother também leva a pior: 55,37%. Renata tem 40,28%, e Vitória, 4,34%.





Como o paredão foi formado?

O 16º paredão começou a ser formado logo na quinta-feira, após a saída de Maike. Os quatro participantes com pior desempenho na prova do líder precisavam votar entre si para emparedar um colega e a escolhida foi Renata.

Na prova do anjo, quem se deu bem foi Vinícius e Delma. O baiano imunizou a pernambucana dizendo: "É a pessoa que eu escolhi para ser a minha dupla desde o começo do jogo e é a pessoa que vem com todos os artifícios tentando me proteger".

O líder João Pedro, por sua vez, indicou a atriz Vitória Strada para a berlinda. "Não é surpresa pra ela. A gente tem embate e não faz sentido eu sair do óbvio", disse ele.

No confessionário, a maioria dos votos foi para Vinícius.

