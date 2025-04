A- A+

BBB 25 Enquete BBB 25: sister aparece com mais de 50% dos votos e deve sair do reality; veja a parcial Paredão com Joselma, Guilherme e Renata tem resultado praticamente definido

Na reta final do Big Brother Brasil, mais um paredão foi formado e a disputa dessa vez está entre Guilherme, Joselma e Renata. De acordo com as principais enquetes e com a movimentação das torcidas nas redes sociais, já há um participante visto como favorito para deixar o confinamento — e com mais da metade dos votos, inclusive.

O resultado final será anunciado ao vivo logo nesta terça-feira (14), após o capítulo de "ValeTudo".

Quem vai sair do BBB 25?

As principais pesquisas monitoradas na tarde desta segunda-feira (14) indicam que Joselma deve dar adeus ao BBB 25. Na enquete realizada pelo jornal Extra, a participante aparece com cerca de 53% dos votos, enquanto Renata tem uma porcentagem mais baixa (42%) e Guilherme, seu genro, surge com 5%.

Já na enquete feita pela coluna Play, do GLOBO, mostra que a dona de casa será eliminada com 48% dos votos. A prévia da votação expõe que Renata é a segunda mais votada (com 46%), aproximando-se cada vez mais do topo da disputa. Na pesquisa, as participantes são seguidas por Guilherme (com 6%).

A hashtag "Fora Delma" é o termo relacionado ao programa mais digitado no X. Detratores da pernambucana de 54 anos lamentam o fato de ela ter chegado tão longe no jogo, a despeito de ser "uma das maiores plantas da história do BBB", como sugeriu um internauta.



"Eu acho que é a maior planta que já passou no BBB", comentou um usuário do microblog. "A sensação é que nem a Delma quer ficar lá dentro do reality", concordou outra pessoa.

Quem saiu do BBB 25 ontem?

Ontem, no último domingo (13), Vinícius deu adeus aos colegas de confinamento após enfrentar um dos paredões mais acirrados desta edição. Ele foi eliminado com 57,69% dos votos — também estava na berlinda Renata (que acumulou 46,23% dos votos) e Vitória Strada (com 1,08%).

