Enquete BBB 25: votação apertada mostra empate de menos de 2% entre sisters; veja os resultados

A- A+

O primeiro paredão individual do 'Big Brother Brasil' ocorre nesta terça-feira (4), e a disputa promete ser acirrada para os brothers (ou melhor, as sisters). Desta vez, estão na berlinda Daniele Hypolito, Diego Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna — estas últimas, segundo algumas enquetes, concorrendo quase em pé de igualdade para continuar na casa mais vigiada do país. Veja os resultados a seguir.

Vale lembrar que o participante mais votado nesta rodada sairá da casa, enquanto a pessoa com quem formava dupla irá diretamente para o Quarto Secreto. Explica-se: como anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, apenas uma pessoa será eliminada nesta semana. Os participantes, porém, ainda acreditam que a eliminação será em dupla. Portanto, o par da pessoa eliminada será direcionado, depois da divulgação do resultado da votação, para um cômodo escondido, de onde observará (e ouvirá) os demais colegas de confinamento.

Quem vai sair do BBB 25?

Como de costume, as enquetes da internet servem como um bom termômetro para apontar quem pode estar próximo de sair do confinamento. Veja a seguir algumas dessas projeções:

Na votação aberta pela coluna Play, do Globo, a disputa entre o quarteto está pesando para apenas um lado. Enquanto os irmãos ginastas, Daniele Hypolito e Diego Hypolito, aparecem com 3,62% e 6,23%, respectivamente, Giovanna tem 38,02% Gracyanne Barbosa tem 52,13%, sendo assim apontada como a eliminada da vez.

A disputa entre as irmãs já aparece mais equilibrada na enquete do jornal Extra: ainda assim, a musa fitness continuaria sendo a eliminada, com 46,05%, enquanto Giovanna vem logo atrás com 41,02%. Já Diego aparece com 9,14% e Daniele, com 3,79%

Já na enquete do portal UOL, a disputa aparece bem mais acirrada, com uma diferença de menos de 2%. Nesta, é Giovanna quem está à frente na preferência do público para deixar a casa, com 44,37%, enquanto Gracyanne tem 42,55%. Diego tem 10,02% e Daniele, apenas 3,06%.

No último domingo (2), Tadeu Schmidt antecipou que outra novidade acontecerá nesta semana. Sem dar detalhes, ele revelou que mais uma "surpresa" movimentará o jogo após a ida de um participante para o Quarto Secreto. Novas informações devem ser levadas a público até terça-feira (4).

Veja também