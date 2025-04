A- A+

Big Brother Brasil Enquete BBB 25: votação aponta disputa acirrada entre dois competidores. Quem vai sair? Reta final do reality show é marcada por disputa entre Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada, o que inspira forte movimentação de torcidas

O penúltimo paredão do BBB 25 está pegando fogo. O reality, que termina na próxima terça-feira (22), reuniu na penúltima berlinda três participantes com torcidas muito fortes em suas redes sociais: Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada.

A votação segue a tendência que já vinha sendo desenhada nesta quarta-feira, com dois participantes numa disputa muito acirrada, e um terceiro praticamente salvo.

O eliminado do será conhecido pelo público ao vivo logo nesta quinta-feira (17), após o capítulo de "Vale tudo".

Quem vai sair do BBB 25?

Consideradas um termômetro para as votações, as enquetes desta quarta e da manhã desta quinta-feira (17) da Coluna Play apontam resultados semelhantes.

Até 7h30, Renata liderava a pesquisa para deixar a casa com 50,4% dos votos.

Diego Hypolito surgia em seguida, com 48,13%. Em terceiro lugar, Vitória Strada contava apenas com 1,47% dos votos.

Já na enquete realizada pelo jornal Extra na noite de quarta apontava Diego Hypolito com mais risco de ser eliminado, com mais de 55% dos votos, e Renata, segunda mais votada, com quase 43%. Enquanto isso, Vitória recebia apenas cerca de 1,8%.

Quem saiu terça-feira do BBB 25?

Na noite da última terça-feira (15), Joselma foi eliminada do BBB 25 com 67,19% dos votos. Ela enfrentou o genro Guilherme (que acumulou 2,42%) e a bailarina Renata (que teve 30,39% dos votos).

Depois da Prova Líder — realizada logo após a eliminação de Joselma —, João Pedro se consagrou como vencedor, e os participantes do BBB 25 se reuniram novamente para votar e escolher quem enfrentaria o 18º paredão da temporada.

Desta vez, os brothers fizeram suas escolhas no confessionário.

Antes da votação começar, o líder João Pedro indicou Vitória Strada ao paredão. Diego Hypolito foi automaticamente para o aredão como consequência da prova do líder — o último colocado receberia esse "castigo".

Em seguida, os participantes votaram. Renata recebeu três votos e por isso também foi para o paredão.

