Big Brother Brasil Enquete BBB 26: Aline Campos, Ana Paula ou Milena? Parciais mostram sister fora de perigo O Paredão triplo totalmente feminino é o primeiro desta edição do reality show

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 26 já está definido: Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena Lages estão na disputa pela permanência na casa. Quem deve deixar o reality?

Enquanto a decisão oficial não é anunciada, uma amostra das principais enquetes realizadas na internet ajuda a indicar o clima entre as torcidas.

As votações não têm impacto no resultado do programa, mas funcionam como um termômetro da preferência do público neste momento do jogo. E o que elas já indicam é que uma das sisters está fora de perigo.

A parcial da enquete do UOL – registrada às 17h50 – mostra que Milena é quem deve deixar a casa, com 41,32% dos votos. Aline Campos vem na sequência, com 38,06%. Já Ana Paula Renault se encontra distante da eliminação, com 20,61% dos votos.

A enquete do jornal Extra indica que Ana Paula segue sendo a menos votada para deixar o BBB 26, com 26% de votos. Segundo a parcial, quem deve sair da casa é Aline Campos, com 38,83%. Milena vem logo atrás, com 35,17%.



O site Metrópoles também realiza sua enquete, cujo resultado parcial indica que Aline Campos é a favorita para deixar o BBB 26, com 49,45% dos votos. Milena vem na sequência, com 32,91%, e Ana Paula Renault, com 17,64%.

Já na enquete parcial do O Globo, Milena fica em terceiro lugar, com 18,3%, ou seja: está longe de deixar a casa. Aline Campos é o nome mais votado, com 46,8%, com 12% à frente de Ana Paula, que tem 34,9 %.

Como foi formado o Paredão

O primeiro Paredão do BBB 26 foi formado combinando a indicação de Marcelo, que atendeu ao Big Fone e indicou Aline Campos à berlinda. No contragolpe, a sister puxou Ana Paula para ser sua rival na rodada.

O Líder Alberto Cowboy indicou a recreadora infantil Milena Lages.

O brother Paulo Augusto teve maior quantidade de votos da casa (11), mas, se salvou na prova Bate-e-Volta, deixando o paredão triplo totalmente feminino.



