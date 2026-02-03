A- A+

Big Brother Brasil Enquete BBB 26: Ana Paula, Brigido ou Leandro? Quem deixa o reality nesta terça (3)? Parciais após o Sincerão mostram concentração de votos em um dos emparedados e movimentação nas demais posições, segundo levantamentos de grandes portais

Neste dia de eliminação no BBB 26, as enquetes realizadas por diferentes veículos de comunicação desenham um quadro de forte concentração de votos em um dos emparedados, com variações relevantes nas outras duas posições.

As parciais refletem o impacto direto do Sincerão desta segunda (2) no comportamento do público e indicam mudanças de fôlego ao longo das últimas horas.

Na Coluna Play, de O Globo, levantamento atualizado às 7h11 mostrava Brigido na dianteira da rejeição, com 52,62% dos votos. Ana Paula aparecia em segundo lugar, somando 39,06%, enquanto Leandro registrava o menor índice, com 8,32%, distante da saída naquele momento.

No Extra, a manhã desta terça (3) reforçava o mesmo desenho. A enquete do jornal registrava 61,78% dos votos para Brigido, seguida por Ana Paula, com 28,05%, e Leandro, conhecido como Boneco, com 10,17% de rejeição entre os leitores.

A parcial do Estadão, contabilizada às 8h desta terça (3), indicava 55% dos votos para Brigido, 30% para Ana Paula e 16% para Leandro, mantendo a tendência observada nos demais levantamentos.

Já enquete do UOL também aponta Brigido à frente, com 57,47%, mas, traz como dado mais expressivo da parcial, a mudança nas posições seguintes: Leandro surge em segundo, com 27,78%, indicando perda de força em relação a medições anteriores, enquanto Ana Paula avançava após o Sincerão e alcançava 14,77%.

Embora não tenham valor oficial, as enquetes revelam um padrão consistente: um emparedado concentra a maior parte da rejeição, enquanto os outros dois alternam posições e percentuais, influenciados pelos desdobramentos mais recentes do jogo.



