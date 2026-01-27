Enquete BBB 26: Com disputa intensa entre dois brothers, um segue favorito para deixar o reality
Mesmo com algumas diferenças de leitura, placar permanece em aberto até o horário da decisão
Quem deixa a casa do BBB 26 nesta terça (27)? Brigido, Leandro e Matheus estão na berlinda, neste segundo Paredão da edição 2026 do Big Brother Brasil.
As enquetes indicam que a decisão do público oscila entre dois dos brothers, com alternância na liderança da rejeição ao longo do dia. O terceiro, de forma consistente, é o menos ameaçado do Paredão.
Leia também
• BBB 26: Gil do Vigor entra, de surpresa, na casa do Big Brother e faz foto com brothers
• BBB 26: Leandro, Brigido e Matheus estão no segundo paredão da temporada
• BBB 26: equipe de Gabriela critica comentário de Matheus sobre virgindade da sister
Na enquete do UOL, atualizada às 16h50, o jogo virou. Leandro aparece numericamente à frente, com 46,45% dos votos, praticamente empatado com Matheus, que soma 46,34%.
A diferença mínima – apenas 0,11 ponto percentual – reforça o clima de indefinição. Brigido, por sua vez, permanece fora da disputa direta, com 7,21%.
O cenário muda quando se observa a parcial do jornal Extra. Na manhã desta terça, Matheus liderava a rejeição entre os leitores, concentrando 49,48% dos votos. Leandro surgia bem atrás, com 32,62%, enquanto Brigido registrava 17,9%, novamente ocupando a terceira posição.
Já no levantamento do site Metrópoles, atualizado às 10h, a vantagem de Matheus se amplia. O participante aparece com 56,62% da rejeição, abrindo distância sobre Leandro, que soma 35,54%.
Brigido mantém desempenho semelhante ao das demais enquetes, com 7,84%, longe de qualquer risco imediato.
Os números de O Globo também apontam Matheus à frente ao longo do dia. Até as 17h, ele reunia 47,65% dos votos para deixar o programa, contra 38,11% de Leandro.