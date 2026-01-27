A- A+

Big Brother Brasil Enquete BBB 26: Com disputa intensa entre dois brothers, um segue favorito para deixar o reality Mesmo com algumas diferenças de leitura, placar permanece em aberto até o horário da decisão

Quem deixa a casa do BBB 26 nesta terça (27)? Brigido, Leandro e Matheus estão na berlinda, neste segundo Paredão da edição 2026 do Big Brother Brasil.



As enquetes indicam que a decisão do público oscila entre dois dos brothers, com alternância na liderança da rejeição ao longo do dia. O terceiro, de forma consistente, é o menos ameaçado do Paredão.

Na enquete do UOL, atualizada às 16h50, o jogo virou. Leandro aparece numericamente à frente, com 46,45% dos votos, praticamente empatado com Matheus, que soma 46,34%.

A diferença mínima – apenas 0,11 ponto percentual – reforça o clima de indefinição. Brigido, por sua vez, permanece fora da disputa direta, com 7,21%.

O cenário muda quando se observa a parcial do jornal Extra. Na manhã desta terça, Matheus liderava a rejeição entre os leitores, concentrando 49,48% dos votos. Leandro surgia bem atrás, com 32,62%, enquanto Brigido registrava 17,9%, novamente ocupando a terceira posição.

Já no levantamento do site Metrópoles, atualizado às 10h, a vantagem de Matheus se amplia. O participante aparece com 56,62% da rejeição, abrindo distância sobre Leandro, que soma 35,54%.

Brigido mantém desempenho semelhante ao das demais enquetes, com 7,84%, longe de qualquer risco imediato.

Os números de O Globo também apontam Matheus à frente ao longo do dia. Até as 17h, ele reunia 47,65% dos votos para deixar o programa, contra 38,11% de Leandro.

