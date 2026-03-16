Enquete BBB 26: parciais apontam público dividido entre dois participantes neste 9° Paredão; confira
Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco formam a berlinda desta terça-feira (17)
Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco estão emparedados neste nono Paredão do BBB 26, formado no último domingo (8). O resultado parcial da enquete aponta público dividido entre a integrante do grupo Veteranos e um dos brothers do grupo Pipoca.
Votação equilibrada
Segundo as parciais das enquetes desta segunda-feira (16), Ana Paula e Breno dividem a preferência do público para deixar a casa do BBB 26. Levantamento mostra que os espectadores estão divididos em qual dos mineiros deve ser eliminado no Paredão desta terça-feira (17).
Na enquete do site Uol, o confronto exibe um resultado mais equilibrado. Breno aparece com 40,20% dos votos, enquanto Ana Paula tem 39,71%. No site Extra, a veterana tem 49,80% dos votos contra 34,81% do Anjo da semana.
No Estadão, Breno aparece com 45%, enquanto a mineira tem 34% das intenções. O resultado da coluna Play, do jornal O Globo, indica a maior diferença entre os dois mineiros: Ana Paula Renault tem 57,04%, seguida pelo biólogo com 29,85%.
O perfil Votalhada TV, que apresenta uma média das enquetes de sites e redes sociais, indica Breno como o favorito para deixar a casa do BBB 26. O Anjo conta com 49% das intenções e Ana Paula aparece com 29%.
Leandro Boneco fica em último lugar em todas as parciais. A sua maior porcentagem é na pesquisa do Votalhada TV, com 22% dos votos.
Como foi a formação do 9° Paredão do BBB 26
A formação do Paredão iniciou no último sábado (14), com Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco indicados através da dinâmica Pedra, Papel e Tesoura. Os participantes se dividiram em três grupos, cada um representando um objeto da brincadeira e emparedando um brother do grupo que perderia na lógica do jogo. Pedra vence da tesoura, etc.
No domingo (15), Breno imunizou Samira com o colar do anjo. Em seguida, o Líder Alberto Cowboy indicou o biólogo ao Paredão, enquanto Solange Couto foi a mais votada pela casa do BBB 26, com seis votos. Ana Paula Renault, Gabriela, Jonas Sulzbach, Jordana, Marciele e Samira votaram na sister.
Dentre os cinco indicados ao Paredão, Jonas Sulzbach e Solange Couto escaparam da berlinda. O brother foi salvo por Jordana, que comprou a caixa premiada na Máquina do Poder, e Solange venceu a Prova Bate e Volta contra Ana Paula Renault e Leandro Boneco.