Enquete BBB 26: parciais apontam sister com rejeição para deixar o reality no 12° Paredão; confira
Jordana, Marciele e Solange Couto estão nesta berlinda formada no último domingo (29)
Jordana, Marciele e Solange Couto estão emparedados neste décimo segundo Paredão do BBB 26, formado no último domingo (29). Uma das três participantes será a primeira eliminada do Top 10 desta edição e o resultado parcial das enquetes apontam uma grande favorita do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil.
• Alberto Cowboy comenta rivalidade com Ana Paula e rebate acusações após deixar o BBB 26
• Ex-BBB Pedro briga em barbearia e deverá passar por novas avaliações psicológicas; entenda
• BBB 26: voto de Samira em Juliano expõe racha no grupo e vira debate entre aliados após Paredão
Rejeição
O resultado da coluna Play, do jornal O Globo, tem Solange Couto com 64,98% dos votos, seguida por Marciele com 18,41% e Jordana com 16,61%. Na enquete do site Uol, a atriz aparece com 80,51% das intenções, enquanto Marciele e Jordana têm 11,66% e 7,83%, respectivamente.
No levantamento feito pelo Extra, Solange Couto conta com 82,46%, em contrapartida as outras duas sisters não somam nem 10% das intenções (cada uma). No Estadão, a atriz aparece com 80%, enquanto Marciele tem 11% dos votos.
Recorde negativo
O perfil Votalhada TV, que apresenta uma média das enquetes de sites e redes sociais, aponta Solange Couto como a favorita para deixar a casa do BBB 26. A Camarote conta com 84,30% das intenções, indicando que a sister saíra com o maior índice de rejeição do BBB 26 - superando os 79,48% dos votos de Matheus.
Como foi a formação do 12° Paredão do BBB 26
A formação do Paredão começou no último domingo (29), com Ana Paula Renault vencendo a Prova do Líder e indicando Solange Couto. Depois, Milena, que atendeu ao Big Fone mais cedo, colocou Marciele na berlinda.
Jordana foi a mais votada pela casa do BBB 26, recebendo três votos (Chaiany, Juliano Floss e Milena) e indo para o seu terceiro Paredão, enquanto Solange Couto está pela segunda vez na berlinda. A paraense Marciele faz sua estreia entre as emparedadas.